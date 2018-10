El PP dice tener preguntas sin responder desde 2016

La agilidad a la hora de responder a las preguntas formuladas por los grupos de la oposición es uno de los últimos puntos de discordia entre estos y el Gobierno local. Si días atrás este medio publicó estadísticas del último año y porcentaje de respuestas completadas, ahora fuentes de los grupos popular y socialista han salido al paso de los guarismos ofrecidos por el equipo de Gobierno. “No nos salen las cuentas con esos datos, porque nosotros tenemos peticiones desde el año 2016 y no las hacen llegar a nadie. Nosotros pedimos respuestas a los concejales y no recibimos nada, todo lo que nos interesa se queda en un limbo, y eso que la legislación dice que tienen que darnos la información requerida en 15 días”, comentaban desde el Grupo Municipal del PP.

El PSOE critica que a un 20% de las respuestas les falta contenido solicitado

Según estas mismas fuentes, “los datos ofrecidos por el Gobierno local quizá obedecen a algún síntoma de culpabilidad por su parte, porque en lo que se refiere a nosotros nos deben respuestas a más de 200 preguntas que les hemos ido realizando desde el mencionado año 2016”.

Desde el PP aseguran que Podemos y Ganar Cádiz “no responden a las cosas importantes y sólo lo hacen a lo que les da la gana. Por ejemplo, les hemos realizado varias preguntas sobre cómo está el contrato de la limpieza en la ciudad y no nos dan ninguna explicación. Es muy grave esto. Tampoco nos dan cuenta sobre la declaración de bienes del alcalde y los concejales que hemos solicitado en repetidas ocasiones desde que llegaron al poder. Nos contestan a lo que les interesa y dejarán sin hacerlo lo que no quieren que se sepa hasta que acabe la legislatura”.

El PSOE también se queja

Por lo que respecta al Grupo Municipal Socialista, aseguraron que “nuestros datos son que de 212 peticiones de información tenemos contestadas 136 y sin contestar 76”. Para el PSOE, el equipo de Gobierno utiliza mucho la fórmula del PP de se darán instrucciones a la Delegación oportuna, así cumplen con la ley de contestar a la oposición, aunque no están respondiendo a la petición de información en concreto”.Por otra parte, el PSOE asegura que hay aproximadamente “un 20% de peticiones que están respondidas, pero que les falta parte de lo que se solicita o que no responde al fondo de lo que se les pregunta”.