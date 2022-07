El PP denuncia "el desastre" de tener cerradas "la mitad de las oficinas de Turismo" en Cádiz en pleno julio

El Grupo Municipal Popular de Cádiz ha denunciado, a través de su concejal José Manuel Cossi, lo que calificó como “el enésimo desastre” en la gestión de la ciudad por parte del equipo de Gobierno de Kichi. "Que la mitad de las oficinas de Turismo están cerradas en Cádiz en pleno julio es la muestra del desastre que impera en esta delegación municipal desde 2015, pero sobre todo demuestra que -por mucho que diga alcalde y Montes Mures en redes- ni creen en el turismo ni apuestan por esta fuente de empleo para la ciudad", señaló Cossi.

La preocupación de los populares por la situación de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz es "extrema", teniendo en cuenta que "estamos de nuevo sin directora porque no cubren su baja". "No hay personal ni recursos económicos, ni un plan de promoción, y por supuesto las oficinas cerradas. Nos hemos llevado dos años sin técnico responsable porque simplemente no creen en el Turismo. De hecho, tienen desmanteladas las áreas de Turismo y Comercio y eso es algo que una ciudad como Cádiz no se puede permitir".

José Manuel Cossi también ha advertido que estas decisiones municipales hacen que "nos estemos quedando atrás respecto al resto de localidades de la Bahía y eso es algo que costará mucho recuperar". "La programación es de nuevo más de lo mismo, y no hay una oferta lúdica ni cultural que pueda competir con el resto de la provincia a día de hoy", apunta.

El concejal ha concluido señalando que el Ayuntamiento no está haciendo su trabajo para que Cádiz sea competitiva como destino turístico: “Sólo hay que ver la ausencia total de fondos europeos para este cometido. Nos han denegado todos los Next Generation para medidas de promoción turística o proyectos de ciudad que mejoren la oferta de Cádiz cara al exterior. El plan estratégico de Turismo está en un cajón, no se ha solicitado ni una ayuda al Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía porque no trabajamos, y todo ello se corona con el cierre de las oficinas de atención al turista. Para cobrar zona azul la temporada empieza el 1 de junio en Cádiz, pero para las oficinas de Turismo empezarán en octubre a lo mejor, las playas siguen sin policía, haciendo la limpieza manual y de manera deficiente, y cuando estén en condiciones será al final de la temporada de baños. Lo dicho, un desastre”.