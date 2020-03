El Partido Popular va a elevar al comité de coordiación del Ayuntamiento de Cádiz un paquete de medidas para intentar aminorar los efectos de la epidemia del coronavirus lo máximo posible. El presidente del PP municipal, Juancho Ortiz, ha trasladado que el objetivo es doble; por un lado, establecer medidas urgentes para la prevención del contagio, y por otro aplicar medidas a medio plazo para aliviar el impacto económico "que la epidemia está ya causando a los comerciantes, pequeños empresarios, hosteleros, taxistas y, desgraciadamente, gaditanos que pueden verse afectados por despidos y regulaciones temporales de empleo".

El Grupo Municipal del PP ha querido dejar claro que respalda y apoya "de manera inequívoca" todas las medidas que –una vez establecido el Estado de Alarma por el Gobierno Central- han sido adoptadas tanto por la Junta de Andalucía como por el Ayuntamiento de Cádiz. Por tanto, su intención es colaborar con la actuación que desde el Ayuntamiento se está llevando a cabo.

Medidas urgentes

El primer paquete de medidas que plantearán los populares son las siguientes:

1. Provisión a los funcionarios y trabajadores de servicios municipales (especialmente ayuda a domicilio, Policía Local, Protección Civil, Limpieza, etcétera) que por necesidad del servicio tengan que continuar con su labor de atención a la ciudadanía de todas las medidas de protección que sean necesarias.

2. Habilitación del Centro Náutico Elcano, en coordinación con la Autoridad Portuaria, para el albergue de personas sin hogar, teniendo en cuenta que las instalaciones de este centro, al contrario que otros equipamientos de salas diáfanas, favorecerá la no transmisión del virus entre los usuarios de la misma.

En este punto, conviene recordar que el alcalde anunciaba el lunes que iba a solicitar la cesión de la residencia militar de Cortadura para este fin.

3. Refuerzo de los servicios de ayuda a domicilio y de los servicios de atención a las personas sin hogar del Albergue Municipal y del Centro de Alta Tolerancia Fermín Salvochea. Coordinación con Policía Local para evitar las concentraciones a las puertas de estos equipamientos y otros de Servicios Sociales.

4. Gratuidad de los aparcamientos municipales del EMASA para el personal sanitario, trabajadores de supermercados, comercios de alimentación y asimilables durante la emergencia sanitaria.

Esta medida, conviene señalar, iría un paso más allá de la ya anunciada este lunes por el Ayuntamiento de eliminar el pago de la zona azul en toda la ciudad, manteniendo la regulación y tarifas en las zonas naranjas.

5. Implementar un servicio de ayuda en alimentación para los niños para las familias sin recursos ante el cierre de los comedores escolares.

6. Refuerzo del programa de atención a victimas de violencia de género (Unidad Alerta) ante los datos que ofrece la experiencia sobre el aumento de agresiones en períodos de cuarentena y emergencia sanitaria.

Medidas económicas

A esa media docena de medidas urgentes unen los populares otro paquete dirigido a paliar las consecuencias negativas que la crisis del coronavirus tendrá para los gaditanos. Las medidas son las siguientes:

1. Suspensión, no aplazamiento, del cobro de todos los impuestos (IBI, IVTM, IAE, ICIO) y tasas municipales durante los próximos seis meses: que los gaditanos no tengan que pagar impuestos y tasas locales en el primer semestre del año. Esta suspensión se extendería a los plazos no abonados aún de las personas que tuvieran fraccionados los pagos de impuestos municipales.

Esta medida se solicitaría para los locales comerciales de cualquier carácter, los inmuebles utilizados para actividad económica de autónomos y pymes, y los inmuebles que supongan vivienda habitual para aquellas personas en cuya unidad familiar se produzca un despido o regulación temporal de empleo en este período.

Además, bonificación del 95% al Impuesto de Vehículos de todos los taxistas de la ciudad.

2. Bonificación del 95 % de la tasa por Ocupación de Vía Publica para instalación de terrazas a todos los establecimientos y locales obligados al cierre durante los meses que dure la emergencia sanitaria.

3. Bonificación del 50 % de las tasas por Servicio de Recogida de Basura de los establecimientos y locales en los que se ejercen actividades económicas que estos días ven suspendido su funcionamiento.

4. Creación de un fondo de emergencia para pymes y autónomos con líneas de préstamos reintegrables a largo plazo para comercios y locales que haya visto paralizada su actividad por la crisis sanitaria.

5. Ante la disminución de actividad prevista en la mayoría de áreas administrativas del Ayuntamiento, que se asegure el pago a proveedores –pequeñas y medianas empresas en su gran mayoría- en estos momentos de bajada de su actividad económica.

Ayuda a los Ayuntamientos

La intención del PP es que todas estas medidas no recaigan, en última instancia, sobre las arcas municipales, por lo que solicita medidas extraordinarias a la Junta y al Estado para colaborar con las administraciones locales "y que la repercusión de esta crisis sanitaria y económica no lastre a los gaditanos durante meses o años".

Al Ayuntamiento pedirán los populares que destine los 12 millones de euros de superávit del último ejercicio económico a las bonificaciones y suspensiones de impuestos propuesta, así como en las ayudas para pymes y autónomos que han parado ya su actividad.

Al Gobierno de la nación se pide "que implemente los mecanismos necesarios para que los ayuntamientos como el de Cádiz puedan endeudarse de cara a la adopción de estas medidas que se proponen", entendiendo Juancho Ortiz que el Ministerio de Hacienda debe paralizar el cobro de impuestos mientras dure esta crisis, al igual que el Ministerio de Trabajo debe suspender la cuota de autónomo.

"Estas medidas vienen a ayudar, a aportar nuestro trabajo, nuestra preocupación y nuestra ilusión por superar lo antes posible esta crisis. Los gaditanos están demostrando que siempre plantan cara a los problemas con solidaridad y con hermandad. Todos unidos estamos trabajando por salir de esta situación y lo vamos a conseguir”, ha expresado Ortiz, que ha querido insistir en el "apoyo cerrado y sólido a todas las medidas que se están tomando en los ámbitos estatal, autonómico y local" por parte del grupo político que preside.

