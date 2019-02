El PP acusa a Navarro de “dar largas” con el hotel del Carranza

El Partido Popular ha criticado al equipo de gobierno y, en concreto, a su concejal de Hacienda y Patrimonio, David Navarro, por la paralización que desde el pasado 2 de enero acumula el proceso de enajenación del hotel del estadio Ramón de Carranza. A juicio de los populares, el edil está “dando largas” para no responder a las preguntas que desde hace meses le han trasladado. “Queremos saber qué inversores ha habido interesados, y tiene la obligación de contestarlo porque no es ningún secreto de Estado ni hay nada estipulado para que un concejal no responda a las preguntas”, afirmó ayer el concejal popular José Blas Fernández, convencido de que Navarro “ha estado engañando permanentemente a todo el mundo y ahora lo que hace es esconderse”.

“David Navarro tiene todas las insignias propias de ser un mal gestor del Ayuntamiento. Todas. Ha sido reprobado, el Tribunal de Cuentas le ha suspendido el presupuesto...”, criticaba ayer Fernández, que llegó a calificar al equipo de gobierno como “chirigota política”; “con todo el respeto a las chirigotas”, añadió.

Fernández ha vuelto a pedir la intervención del Tribunal de Cuentas “para que nos aclaren la gestión tan nefasta del equipo de gobierno, que está demostrando que hay un desorden político y de gestión absoluto”.