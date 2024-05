El PP la lía, y se lía, con el nuevo Hospital de Cádiz

DESPUÉS de veinte años liados con el nuevo Hospital Regional de Cádiz, y centradas nuestras dudas en estas dos décadas en si se ejecutaba o no este equipamiento, ahora el Partido Popular le da una vuelta de tuerca al proceso, que descompone todo lo dicho, hecho y pensado en los últimos años.

Con una habilidad digna de elogio, el anuncio de la Junta (en manos del PP desde hace más de cinco años), de que es el Ayuntamiento de Cádiz (en manos del PP desde hace ahora un año) el que debe proveerle del suelo donde construir el nuevo centro sanitario, ha sorprendido a propios y extraños. Y los primeros, en la Zona Franca, propietaria del terreno destinado al nuevo Hospital desde 2004.

Después, este anuncio habrá cogido en fuera de juego a los antiguos dirigentes de la Junta popular que hace cinco años se sentaron, o hicieron amago de ello, con la Zona Franca para negociar un trueque de suelo. ¿Recuerdan? El Consorcio se quedaba con unos terrenos autonómicos en la Bahía de Algeciras, y el SAS hacía lo propio con el suelo de la antigua CASA para levantar el centro médico.

Más aún, en tiempos posteriores, casi acercándonos a los actuales, la propia Junta y sus máximos dirigentes (y ya eran de la etapa del PP) hablaban de esta negociación, pendientes de tasaciones y del visto bueno jurídico. Hasta ahora, claro.

Porque ahora debe ser el Ayuntamiento el que tiene que conseguir este suelo para ponerlo a disposición de la Junta.

¿Cuándo cambió esta forma de proceder?¿Por qué la Junta no sigue asumiendo su papel en cuanto a la obtención del terreno?¿De dónde va a sacar el Ayuntamiento los millones para comprar este suelo (si al final no sale la propuesta que le lanzó al Consorcio), sobre todo cuando en Cádiz no hay posibilidades de trueques con espacios públicos?

La Junta y la financiación del proyecto

Más aún, si finalmente se lograse dar este paso, ¿la Junta tiene pensado poner algo de dinero en la construcción del nuevo Hospital Regional de Cádiz?

Es cierto que la administración regional, en su relación con Cádiz, nos tiene acostumbrados (y no solo con el PP, también durante el largo mandato del PSOE) a conseguir terrenos y equipamientos en plan gratuito cuando se plantea alguna actuación.

En Cádiz, la administración regional tiene un filón desde tiempos inmemoriales. Aquí el Ayuntamiento de Teófila Martínez le dio suelo gratis para construir el nuevo colegio Carola Ribed, y adelantó el coste del instituto del Náutico y la Casa de las Artes, en tiempos socialistas en Andalucía.

Lo mismo pasó con el espacio destinado a la Ciudad de la Justicia (otro plan veterano, con veinte años encima). Tras fracasar, de forma inexplicable, el proyecto judicial en San Severiano, el Ayuntamiento (en la etapa de Kichi) le dio ni más ni menos que espacio en los Depósitos de Tabaco. Suelo y más suelo. No paró de pedir, hasta el punto que parecía que esperaba a que dijesen en San Juan de Dios “hasta aquí hemos llegado”, para dar marcha atrás y olvidarse de este equipamiento.

No olvidemos que en este caso la Junta ya tenía su propio suelo en el antiguo solar de la Institución Provincial Gaditana, ahora vacío y sin compromiso... ¿hasta que se venda y se haga caja?

Porque conviene no olvidar que mientras los planes de la Junta anunciados para Cádiz (hospital, Ciudad de la Justicia, rehabilitación del Cerro del Moro, pisos de Matagorda...) o bien no han avanzado nada en años o su lento desarrollo se ha contado por décadas, la administración regional sí ha hecho caja en la ciudad con la venta de sus solares.

El dinero que la Junta gana con Cádiz

Ahí están la antigua sede de Tiempo Libre o los terrenos para viviendas en Loreto. Y, también, el anuncio de puesta en venta de la Escuela de Náutica. Beneficios que se cuentan por millones en favor del gobierno autonómico.

Cuentan que ahora Ayuntamiento y Junta están negociando una actualización del pasado convenio que fijaba usos para equipamientos de la Junta en la ciudad.

A los ya conocidos se les unen otros clásicos como el solar de San Luis o el menos mencionado edificio de la antigua delegación de Trabajo en Valdeíñigo. Cabe pensar si ahora la Junta incluirá el terreno de CASA, como aprovechamiento para ellos.

Con todo, es el Hospital Regional de Cádiz la estrella de este listado, un compromiso con el que han crecido miles de gaditanos y otros nos han dejado sin verlo realidad.

Porque la cuestión es si alguno vamos a ver culminado.

Retrocedamos a 2004. El nuevo Hospital era una de las grandes apuestas del PSOE para recuperar el poder en Cádiz, perdido de forma estrepitosa en 1995. Se unía al Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo (que se ejecutó en buena parte, pero dejando varios flecos pendientes)y a la Ciudad de la Justicia.

Se eligió el antiguo solar de CASA, comprado por la Zona Franca, que iba a jugar un papel esencial en la gestión del proyecto. Se firmaron, con toda la parafernalia posible, dos convenios con el Ayuntamiento, la Junta, la Zona Franca y el Estado. Las tres últimas administraciones en manos del PSOE.

Se avanzó, se hizo el plan funcional, se encargó el proyecto a un equipo de arquitectos. Y todo se paró.La Junta dijo que no había dinero, por aquello de la crisis, y que ya se recuperaría la idea. Con el plan guardado en un cajón, la Junta compró en La Isla el Hospital de San Carlos, mientras sí sacó adelante los nuevos hospitales en Málaga y Jaén.

Con la llegada del PP a la Junta, ahora hace ya seis años, los candidatos gaditanos se hicieron la foto en el solar de CASA. “Juanma lo haría”, dijeron entonces. Aunque ya había voces en el partido que consideraban que no hacía falta un nuevo hospital (sobre todo con el de San Carlos, las inversiones en el Puerta del Mar y con acuerdos con centros privados), se siguió defendiendo la idea.

En estos seis años siempre, absolutamente siempre, la Junta ha hablado de conseguir ellos, por sus medios, el suelo de CASA. En su día soltó la idea de obtenerlo gratis, pero pronto asumió que era legalmente inviable. Y habló de la permuta de terrenos con Zona Franca. Y de cómo estaba estudiando el equipo jurídico de la administración regional esta operación. Jamás hablaron de que todo dependía del Ayuntamiento de Cádiz y de que éste le aportase el suelo para el nuevo Hospital. Al final tal vez sea la excusa para no ejecutar la obra tantas veces prometida.