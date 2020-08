Hora de construir viviendas. Ha llegado el momento de reactivar de manera decidida la construcción de nuevas promociones que puedan ponerse, a precios asequibles, al servicio de la ciudadanía. El Partido Popular quiere acabar con la tendencia actual y que el Ayuntamiento ponga ya la directa en el desarrollo de nuevas viviendas, y para ello el presidente del grupo municipal, Juancho Ortiz, ha adelantado a este periódico que va a solicitar la celebración de un pleno extraordinario y monográfico para abordar esta cuestión, buscando con ello una suerte de pacto por la vivienda a nivel municipal que una a todos los grupos que conforman el arco plenario.

Varias son las patas que sustentan esta iniciativa que quiere poner en marcha el PP. En primer lugar, para dar respuesta al reciente debate sobre la turistificación en la ciudad; extremo que rechazan de plano los populares. “El debate de la turismofobia en Cádiz es artificial. La prueba es que el ideólogo de esta bronca nos quiere comparar constantemente con Barcelona y Málaga, y todos sabemos que estamos aún a años luz de esas ciudades respecto a la saturación de turistas. Hay zonas con más incidencia, que no saturación, de viviendas con fines turísticos, pero no de plazas de alojamiento profesional. Y ellos lo saben perfectamente porque está en el Plan Municipal de Vivienda que aprobaron en 2019 y está también en el estudio que le encargaron al que iba a acabar con la infravivienda en un ratito y luego no ha hecho nada”, explica Juancho Ortiz, que se muestra partidario a poner freno a la turistificación “cuando se llegue a un porcentaje decisivo”. “Pero no puedes decir que tu problema es la vivienda con fines turísticos cuando hay cinco mil pisos vacíos en un total de 55.000 y no haces nada al respecto. No puedes echar la culpa a otro de que tengas en el PGOU 1.900 pisos municipales para hacer y no hayas hecho ni uno”, añade.

El Plan Municipal del Vivienda y el PGOU como referencias

En segundo lugar, el PP hace referencia precisamente a ese Plan Municipal de Vivienda aprobado por Adelante Cádiz “pero con estudios realizados antes de 2015”, donde se recogen una serie de claves respecto al camino que debe seguir el Ayuntamiento en la promoción de viviendas. “Hay muchas fórmulas para hacerlo, desde el crédito hipotecario hasta la cooperativa”, ha afirmado Ortiz, que recuerda su anterior responsabilidad como presidente de Procasa. “Sé de que hablo, y claro que sí, hay que endeudarse. Pues claro que hacer cien pisos al año como hacíamos nosotros genera deuda con los bancos ¿Pero qué se creía el alcalde que era gestionar un ayuntamiento en materia de vivienda, engancharle la luz y el agua a la Corrala de la Bahía y a vivir?”, comenta. Y al hilo de esto, critica a José María González: “Coger una pancarta y llevarte cinco años diciendo que no vas a pagar la deuda para llegar luego a San Juan de Dios y no hacer otra cosa que pagar a los bancos y no hacer un solo piso… Para eso se podría haber quedado con el megáfono”.

Junto al Plan Municipal de Vivienda, Juancho Ortiz reseña también otro documento municipal, el PGOU, cuyo texto señala que se pueden hacer 1.900 pisos municipales. “Si convoco el pleno, si insisto tanto en temas de vivienda, es porque sé que es uno de los dos grandes problemas de la ciudad, y sobre todo sé que se puede solucionar, o al menos intentarlo. En números redondos hay dos mil pisos públicos que se pueden hacer según el PGOU. No hay más que ir cogiendo parcela y fincas y metiéndole dinero”, ha trasladado el presidente popular, que al hilo de esto añade que si el Ayuntamiento no llega a las dos mil viviendas contempladas en el PGOU “llegarás a la mitad, pero ya has hecho algo”. “¿Que es difícil? Claro. Lo fácil es echarle la culpa a los turistas, al capitalismo o al arcoíris y quedarte en la cocina de tu casa poniendo en las redes sociales lo mal que lo hace la Junta, ahora precisamente que ha ingresado a la ciudad en un año ocho millones de euros, la mayor parte en vivienda. Eso es una absoluta sinvergonzonería”, valora.

Un llamamiento especial al PSOE

Ante este escenario, Ortiz se ha mostrado decidido a solicitar la convocatoria del pleno extraordinario y a buscar la unión de todas las fuerzas políticas “porque es la única manera de avanzar”. “Si tú como ayuntamiento no tomas la iniciativa, no construyes, no rehabilitas, el sector privado no lo va a hacer por ti. Debes construir tú y facilitar al privado que lo haga”, explica.

Y en la búsqueda de esa unidad de la Corporación o de esos apoyos para sacar adelante el pleno de vivienda, el presidente popular mira de manera especial al PSOE, al que lanza una advertencia: “Mara (Rodríguez, la portavoz socialista) debe pensar que perder ocho años en la creación de pisos municipales es una tragedia que no puede permitir por mucha estrategia política que quiera hacer”.