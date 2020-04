El Grupo Municipal del Partido Popular e el Ayuntamiento de Cádiz ha instado al equipo de gobierno a que se tomen máximas medidas de higiene, seguridad y servicios para la apertura de playas, tanto para mañana domingo, día 26, en la apertura de ese y otros espacios libres de la ciudad para los menores de 14 años, como en la preparación de cara a la desescalada prevista para las próximas semanas.

Los populares han recordado que ya en la última Comisión Municipal de Seguimiento instaron al equipo de gobierno a iniciar la preparación de la playa para –como es de prever- este espacio sea uno de los primeros en incorporarse a los espacios a disfrutar en el proceso de desescalada que determine el mando único. El Grupo Popular añade ahora “la necesidad, cara a mañana, de que se tomen medidas inmediatas de desinfección en los accesos y control por parte de la Policía Local y Protección Civil de las medidas de distanciamiento establecidas. Sabemos que los gaditanos han dado ejemplo de responsabilidad suficientes, pero es obligación del Consistorio, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno, vigilar el cumplimiento de esas medidas para la seguridad de todos”.

El Grupo Popular entiende la decisión de permitir el acceso a las playas como lógica por ser esta un espacio natural que -por su amplitud-, es uno de los lugares más fáciles para cumplir con las medidas de seguridad, “pero también atendemos que debe hacerse con las máximas garantías de higiene y seguridad como ya avisamos en la reunión de coordinación del viernes pasado”.

Los populares también han incidido en “el trabajo que va atrasado de cara a la desescalada prevista. Estamos en pretemporada, y parece lógico pensar que próximamente se ampliará al libre uso de la playa con una serie de condiciones por lo que exigimos que se ponga en marcha de inmediato el montaje integral de las playas. Si para ello hay que convocar de manera urgente y extraordinaria el Consejo de Administración de Cádiz 2000 que se haga porque, para ello una de las cosas que hay que hacer es asegurar los Equipos de Protección Individual (EPIs) para los trabajadores de playa”. La intención de los populares es que el Ayuntamiento de Cádiz, al igual que han hecho otros de la provincia, comience ya a preparar las playas de la ciudad para que estén en la mejor de las situaciones posibles cuando el mando único establezca la apertura de las mismas.

Para el PP, la playa necesita dar una imagen de absoluta seguridad, con una desinfección reforzada, limpieza y cumplir los protocolos de bandera azul: "Los accesos llevan semanas sin limpiarse, deberían estar limpios para mañana domingo y mantener ya ese estado de uso porque estamos en pretemporada y porque debemos dar esa sensación de limpieza y seguridad sanitaria". La instalación de caminos de pailas –previendo que puedan ampliarse a más anchura si así se requiere- de dispositivos de desinfección en los accesos y un dispositivo especial de limpieza son algunas de las medidas que proponen los populares gaditanos “para que Cádiz no sea la última ciudad que habilite los servicios de playas cuando se puedan utilizar”.

El Grupo Popular aclaró que “no pedimos que se use la playa de forma generalizada, sabemos perfectamente que la apertura de las mismas depende del Gobierno de la nación y confiamos en que esa decisión se tome con todas las garantías posibles, pero no podemos esperar a que se haga el anuncio para comenzar a trabajar en poner la playa a punto. Eso con el equipo de gobierno que tenemos en Cádiz y su conocida diligencia sería renunciar a la temporada de playas este verano”.

El Grupo Popular cree que el gobierno local debe tomar la iniciativa ya en medidas que vayan apuntando a una recuperación de todo lo que se ha perdido y se está perdiendo en sectores económicos de la ciudad que son vitales. “Preparar la playa, anunciar que se iluminará para acompañar a la posible ampliación de horario, diseñar ya una campaña de promoción turística que anuncie que Cádiz tendrá las playas más limpias y seguras del país, son mensajes que se mandan al sector turístico y a los posibles visitantes que habrá que intentar atraer con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Para poder salvar la temporada turística las playas son un valor seguro, si vendemos la imagen de que están realmente preparadas. Es fundamental desde ya dar esa imagen de playas limpias y seguras, sin masificación. Se trata de generar confianza en el visitante”, indican los populares.

Lamentaron desde el grupo municipal que el concejal Navarro haya respondido con “demagogia y escapismo” a nuestra propuesta para que se amplíen terrazas y horarios a bares, restaurantes y similares. Sabemos que los horarios dependen de la Junta y estamos seguros que se concederá. Y para ello pelearemos donde haga falta. Apoyamos las dos cosas, pero Navarro no habla de las terrazas para no molestar a Vila ni a los círculos de Podemos que criminalizan a camareros y a los gaditanos que se ganan la vida trabajando en bares y restaurantes. Es muy cansado escuchar siempre a determinadas entidades cercanas al Gobierno Local hablar de la Hostelería como si fueran grandes multinacionales y que no muestren ni un ápice de solidaridad con todos los gaditanos que dependen de un sueldo de un bar de barrio. Luego inundan las redes de mensajes a favor de los que están pasándolo mal, de los que pagan las crisis. ¿Qué creen que va a suceder con todos esos gaditanos que trabajan en el sector?”.