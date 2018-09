Ortiz se reúne con la asociación de vecinos de La Laguna

El concejal del Grupo Municipal del PP y candidato a la Alcaldía, Juancho Ortiz, ha visitado la sede de la asociación de vecinos Manuel de Falla de La Laguna para abordar junto a sus representantes varios aspectos que preocupan a los vecinos de este barrio. Tras dicha reunión, recorrieron juntos las calles del barrio para comprobar sobre el terreno el estado de las deficiencias de las que trataron.

Los vecinos de La Laguna indicaron a Juancho Ortiz que la situación del barrio ha empeorado notablemente, y que si bien hubo una temporada en la que se mejoró la limpieza de sus calles, el estado de suciedad por falta de baldeos con detergente se ha instalado de nuevo, observándose incluso husillos atascados y llenos de suciedad. También hicieron especial hincapié en los meses que llevan esperando una respuesta sobre la reclamación presentada en el Ayuntamiento para el arreglo del pavimento en la acera de la Parroquia de San Servando y San Germán que supone -según indicaron- un verdadero peligro para los peatones.

Los populares dicen que los vecinos estiman que el barrio ha empeorado

Según indican desde el PP, los representantes de la AVV echan en falta las labores que se hacían otros años de poda y cuidado de árboles que está suponiendo un problema con la visibilidad de las señales de tráfico y con los niños que frecuentan las plazas del barrio. Tampoco se han realizado este año, según los vecinos, las labores de control de palomas que se repetían periódicamente y evitaban los problemas de superpoblación de estos animales.

Los representantes vecinales indicaron que quieren que se vuelva a cerrar por las noches el Parque Infantil de la Plaza Reina Sofía y piensan que no tienen los mismos recursos que tenían antes. Asimismo, lamentaron que el actual equipo de Gobierno esté impidiendo la comunicación directa con técnicos de Mantenimiento y Limpieza, y que los concejales no atiendan a sus llamadas. Lamentaron también que el alcalde no haya visitado todavía ni el barrio ni la AVV.