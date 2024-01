Ortega (PSOE): “El Ayuntamiento de Cádiz no hace más que dar patadas hacia adelante con Veedor”

“El Ayuntamiento no hace más que dar patadas hacia adelante con Veedor”, ha aseverado de forma tajante el concejal del grupo municipal socialista, José Ramón Ortega, a raíz de la reunión mantenida entre el alcalde y la plataforma para la peatonalización de Veedor-Mentidero.

“El alcalde fue muy rápido y por urgencia devolvió los coches a Veedor-Mentidero, pero se ha demorado para reunirse con la plataforma y sigue sin dar alternativas”, ha afirmado Ortega.

El concejal también ha puesto el acento en que la despeatonalización de Veedor-Mentidero “ha sido una decisión política, no técnica”. De hecho, el propio acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 3 de noviembre de 2023 ya especificaba “que es interés del equipo de gobierno la vuelta de los coches y que la Delegación Tráfico y Policía Local no veían inconveniente, como tampoco lo vieron en su día para peatonalizar porque no es una cuestión técnica”, ha argumentado Ortega.

El edil ha recordado que desde el PSOE pidieron por escrito en el Pleno de noviembre que se le remitiese el informe en el que se acreditan los días y horas en los que se producen los supuestos problemas de tráfico derivados de la peatonalización, “la respuesta entonces fue que se nos contestaría cuando se emitiesen dichos informes, que a día de hoy seguimos sin tener”, ha advertido Ortega.

Para finalizar, el concejal del PSOE ha destacado que desde las filas socialistas mantendrán su posicionamiento en defensa de los caminos escolares seguros y de la modernización que requieren nuestras ciudades, “en la que el peatón sea la prioridad, en lugar de los coches, el humo y los ruidos”, ha concluido José Ramón Ortega.