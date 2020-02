Ha sido un día para hablar de oportunidades de negocio. Un día para hablar de nuevos nichos de mercado. Un día para ver lo que hacen otros puertos y zonas francas del mundo para intentar copiar lo copiable y no imitar lo inimitable.

La jornada tuvo como protagonista a Gustavo González de Vega, presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), que desgranó las oportunidades de negocio que ofrecen las zonas francas iberoamericanas entre América, África y Europa, en el transcurso del Desayuno Empresarial FOCOMAR, organizado por el CEEI Bahía de Cádiz con la colaboración de la Autoridad Portuaria.

Muchas propuestas, con una insistencia central: la necesidad de que las empresas se hagan visibles más allá de nuestras fronteras. De hecho, Gustavo González mencionaba que existe una gran cantidad de empresas iberoamericanas que quieren colocar productos suyos, por ejemplo, en África pero que se topan con la falta de ese eslabón de conexión entre América y el continente africano. Es ahí donde entra el deber y el poder de una zona franca como la de Cádiz, ubicada en “la punta de lanza de Europa y que sirve de puente entre Iberoamérica y la vecina África”.

El evento, que ha contado con la participación de casi un centenar de personas, entre administraciones, instituciones, organismos y pymes del sector logístico-portuario, se desarrolla en el marco del Proyecto FOCOMAR, “Fomentar el Comercio Marítimo de las pymes fortaleciendo la cooperación entre puerto y empresas”, una iniciativa cofinanciada por el FEDER, dentro de la primera convocatoria del Programa de Cooperación Interreg V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 y el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz.

Muchos representantes de empresarios y gestores portuarios y muchos portavoces de distintos organismo e instituciones que no quisieron perderse la conferencia. Pero una ausencia no pasó por alto, la de la delegada del Estado en Zona Franca, Victoria Rodríguez, que según confirmaron desde el propio consorcio no pudo estar por “problemas de agenda”, por lo que delegó en Francisco Piñero, técnico en Aduanas.

Tanto es así, que destacados miembros de la comunidad portuaria achacaron esta ausencia a un posible desencuentro entre la delegada de la Zona Franca y la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Teófila Martínez rechazó este extremo y dejó claro que Victoria Rodríguez no estaba porque “no habrá podido venir y listo”.

Pero lejos de la polémica, el público que asistió y que luego optó por participar de manera muy activa en un coloquio moderado de manera distendida por el periodista de Onda Cádiz, Miguel Velasco, atendió a los distintos menús que ofreció Gustavo González durante su intervención.

El presidente de AZFA considera que “las zonas francas son una red donde se pueden establecer relaciones entre los tres continentes, aprovechando que cada zona franca de los 25 países donde AZFA tiene presencia son espacios idóneos en los que desarrollar negocios e intercambios comerciales exentos de aranceles y de impuestos indirectos”.

Para Gustavo González, “Cádiz tiene vocación internacional y el objetivo es descubrir qué oportunidades de negocio tienen los empresarios gaditanos al otro lado del Atlántico y con sus vecinos cercanos de África”. Asimismo, González destacó la oportunidad que las zonas francas iberoamericanas ofrecen para los inversores españoles y europeos de establecerse en el continente vecino y consolidar las relaciones comerciales entre América y Europa.

Carmen Romero, presidenta del CEEI Bahía de Cádiz se encargó de abrir el acto que se valió de un peculiar escenario: la terminal de cruceros del puerto de la Bahía de Cádiz. Precisamente la presidenta de la APBC, Teófila Martínez, y la vicepresidenta del IEDT y diputada provincial de Empleo, Ana Carrera, alabaron la figura de Gustavo González, el primer español que ha pasado por la Presidencia de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).

Teófila Martínez incidió en la importancia de la colaboración con Iberoamérica, ya que ofrecen muchas “oportunidades de negocio de ida y vuelta”.

Ana Carrera indicó, por su parte, que el desarrollo económico provincial pasa por el apoyo institucional, dentro de una colaboración público-privada, a las pequeñas y medianas empresas, que tienen un gran peso en el tejido productivo gaditano. Al respecto, la participación del IEDT en FOCOMAR permite implementar hasta en 36 pyme distintos servicios avanzados y soluciones inteligentes, y facilitar la implantación de este tipo de empresas en los espacios portuarios, en una provincia que cuenta con dos importantes puertos en las bahías de Algeciras y de Cádiz.