Once empresas de hostelería optan a reabrir el quiosco de La Cierva

Hasta once empresarios optan a hacerse cargo del quiosco-bar de la Glorieta Ingeniero La Cierva, que está en fase de contratación por parte del Ayuntamiento. Precisamente, en la mañana de hoy está convocada la Mesa de Contratación para estudiar las ofertas económicas que presente cada una de las empresas (entre ellas, las conocidas firmas de hostelería en la ciudad Potito, Marimba, Pablo Grosso, Charlotte, Arsenio Manila o Idé).

En principio, la oferta que presente cada una de estas once candidatas a hacerse con la gestión del quiosco de Ingeniero La Cierva durante la próxima década, por un canon anual mínimo de 16.190,52 euros.

En este expediente sí hay una cuestión que ha provocado el rechazo del Partido Popular. En el contrato que se firmó con la anterior concesionaria del quiosco en el año 2006 se especificaba en una de las cláusulas la obligación de "ser contratados por el adjudicatario con el mismo tipo de contrato que tenían con el anterior ocupante del local" dos trabajadores. Para esta nueva contratación, el concejal José Blas Fernández ya exigió el pasado 14 de junio que esta subrogación de los trabajadores que pudiera tener el negocio estuviera contemplada. Extremo que ha sido rechazado por el Ayuntamiento.

En su justificación, el Ayuntamiento (por medio de un informe de la directora del Servicio de Contratación y Patrimonio) argumenta que se trata de una "concesión demanial al suponer un uso privativo del dominio público", por lo que "no procede incorporar" la obligación de subrogar a los trabajadores, insistiendo en que "no se produciría ni transmisión ni sucesión entre empresas" al llevar el bar-cafetería "cerrado al público sin actividad desde hace más de un año y medio".

Estos argumentos, no obstante, no han convencido a José Blas Fernández, que ha presentado un nuevo escrito en el que pide la suspensión de la mesa de contratación prevista para esta mañana. El concejal del PP señala al Tribunal Supremo y sentencias de los pasados meses de mayo y junio que señalan que la sucesión de empresas en este supuesto descansa "fundamentalmente en la mano de obra", y no en activos materiales o inmateriales. "Estamos ante una clara subrogación de los trabajadores que tenía en plantilla el anterior ocupante del local, aun cuando el mismo se encuentre hoy cerrado, ya que estamos ante una misma actividad y por tanto no opera ninguna otra decisión" que subrogar a los trabajadores (dos al menos, que son los que asumió la anterior concesionaria en 2006).

"No entiendo cómo actúa así el equipo de gobierno que se autodenomina defensor de los trabajadores y que pretende en otros foros incluir a personas en otras empresas que nada tienen que ver con la actividad empresarial principal y que pertenecieron a subcontratas de dichas empresas principales -en referencia a la trabajadora que quieren incorporar a Eléctrica de Cádiz-. Es aberrante que ese equipo de gobierno denominado anticapitalista pretenda mermar a esos trabajadores con pleno derecho para ser subrogados", denunció ayer José Blas Fernández, que insiste en que el proceso debe ser paralizado para incorporar este requisito de la subrogación.

A la espera de lo que resuelva hoy la Mesa de Contratación -en la que Fernández apostilla que no participa ningún concejal de la oposición- el de Ingeniero La Cierva es el primero de los tres quioscos de la ciudad pendientes de que el Ayuntamiento vuelva a sacar a licitación su explotación, como en alguna ocasión se ha pedido desde la oposición. A este situado delante del Hotel Playa se le suman el de la Avenida de la Bahía y el que tenía prevista su apertura en el paseo de Santa Bárbara.