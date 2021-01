Ola de frío en las aulas de Cádiz: Historia de helarte

La vuelta a las aulas en los colegios gaditanos para afrontar el comienzo del segundo trimestre ha llegado con frío. Era lo esperado y por eso la estampa que han dejado los centros escolares es la de alumnos abrigados hasta las cejas, después de que muchos colegios alertaran a los padres de que las aulas gaditanas no están preparadas para ofrecer una enseñanza confortable en tiempos de bajas temperaturas y que harían bien los estudiantes en ir bien pertrechados. Así ha sido: abrigos, gorros y hasta mantas fueron los acompañantes de los niños para hacer frente a la ausencia de calefacción en las aulas, obligadas además a permanecer con las ventanas abiertas para cumplir con el protocolo de seguridad ante el coronavirus.

Al habla con algunos directores de colegios de la capital, se comprueba también que no en todos los centros la situación ha sido la misma. Mientras que en algunos las ventanas han estado abiertas durante la mañana pese al frío, en otros más modernos han paliado los efectos de esta ola de frío, que además se anuncia casi para toda esta semana, gracias a dobles ventanas y a las ventanas abatibles, sistemas que permiten la ventilación del aula sin tener que abrir de par en par.

Los responsables de los centros educativos, en su mayoría, optaron hace unos días por enviar comunicados a los padres para que la vuelta a las aulas se hiciera en las mejores condiciones posibles, con la recomendación de ir bien abrigados porque la pandemia de coronavirus sigue obligando a que las aulas estén ventiladas. Por eso los alumnos llegaron a clase, tanto en instituto a las ocho de la mañana como en colegios una hora más tarde, con más ropa de abrigo de la habitual.

El comportamiento de los chavales ha sido "excepcional", según los docentes consultados. Como está ocurriendo con el protocolo de seguridad por covid, los estudiantes cumplen con las normas y se adaptan "con responsabilidad" a los condicionantes educativos del presente curso. En esta mañana han tenido que atender a las explicaciones de sus profesores en medio de esta ola de frío y en clases no habilitadas para combatir unas bajas temperaturas.

Sí hay distintos pareceres en considerar que, al menos esta semana, la enseñanza tendría que haberse impartido de forma telemática ante la llegada de las bajas temperaturas. Unos piensan que sí, e incluso que se podría haber retrasado el regreso a a las aulas unos días, y otros prefieren no volver a una modalidad educativa que, aunque sea por pocos días, conlleva grandes dificultades para muchas familias que no cuentan con los recursos necesarios en casa para afrontar otra etapa de educación no presencial.