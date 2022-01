El Obispado de Cádiz no reconoce como suyos tres bienes inmatriculados entre 1998 y 2015

El Obispado de Cádiz tenía inmatriculados a su nombre tres bienes inmuebles que no son suyos. Así se deduce del informe que la Conferencia Episcopal Española ha entregado al Gobierno central advirtiéndole de diversos errores respecto al documento que Madrid remitió en febrero del pasado año para intentar contextualizar las últimas reformas de las leyes de vivienda e hipotecaria en lo que a bienes de la Iglesia se refiere.

Según ha trasladado la Conferencia Episcopal al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión mantenida el lunes, de los 34.976 registros incluidas en el listado enviado por el Gobierno “se han verificado de manera correcta un total de 32.401 por las diócesis respectivas”; o dicho lo contrario, 2.575 bienes de ese listado original no se corresponden con propiedades de las diócesis españolas o bien no debían figurar en ese listado estatal. Cinco de ellos en el caso de la diócesis de Cádiz y Ceuta.

En concreto, aparecen en el informe de la Conferencia Episcopal la iglesia de Santo Domingo, cuya titularidad corresponde a los Padres Dominicos y no al Obispado de Cádiz; un inmueble de naturaleza urbana en La Línea de la Concepción sobre el que la diócesis no tiene datos identificativos; una vivienda unifamiliar en San Fernando, en la calle Maestro Portela, que pertenece a la Fundación Adolfo Carneiro y no al Obispado (aunque sea una fundación diocesana). Y a estas tres propiedades adjudicadas por error a la diócesis se suman un solar en Conil adquirido mediante permuta; y el archivo y salón parroquial también de Conil, que fue adquirida en esos años mediante escritura pública y no a través de la inmatriculación, por lo que no debían figurar, entiende la Iglesia, en la documentación ahora analizada.

Por tanto, de un listado de 31 bienes inmuebles que habían sido señalados por el Gobierno central en la diócesis, sólo tres entiende el Obispado que no son de su propiedad. El resto que sí reconoce la Iglesia local incluye sobre todo templos (desde la Catedral a Santiago, San Pablo, la parroquia del Rosario, Santa Catalina las capillas del Pópulo o del Caminito, en el caso de Cádiz capital).

De hecho, de esos 31 inmuebles solo nueve no corresponden a lugares de culto; y de ellos, dos no reconoce el Obispado como suyo (la unifamiliar de San Fernando y un inmueble de La Línea) y otros dos (el solar y la casa parroquial de Conil) fueron adquirido mediante figura distinta a la inmatriculación. El resto, el cementerio parroquial de Facinas (en Tarifa), una parcela en el barrio del Padre Flores (en Algeciras) y otros tres inmuebles en La Línea, sí serían inmatriculados conforme establecía la ley derogada en 2015.

La Conferencia Episcopal ha agrupado las casuísticas encontradas con esos bienes inmatriculados a su nombre pero que dicen no ser de las diócesis en varios bloques o capítulos: bienes que pertenecen a comunidades o entidades religiosas (84 bienes localizados); registros duplicados (111 bienes); bienes sobre los que las diócesis no tienen datos (608); bienes inmatriculados o adquiridos por otros títulos anteriores al período 1998-2015, cuando la legislación abrió la puerta a estas inmatriculaciones de bienes hasta la fecha no registrados (746 registros se han localizado); bienes sobre los que no consta inmatriculación en las diócesis (31); bienes sobre los que se detectan errores (otros 28 con distinta casuística); bienes que no son propiedad de la Iglesia por estar vendido, donado, expropiado, por pertenecer a Ayuntamientos o por error de inscripción de propiedad (276); y adquisiciones que se han ejecutado por métodos diferentes a la certificación en ese período entre 1998 y 2015 (691).