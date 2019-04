Una hora y media duró la cena que el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama disfrutó en la noche del miércoles en Sevilla, en el restaurante Bache San Pedro que el cocinero gaditano Alejandro Alcántara posee en la capital hispalense. Y aunque el menú sigue estando a la espera de la desclasificación de los documentos secretos gastronómicos, sí se puede confirmar que Obama no pidió Coca Cola para acompañar la cena.

Lo afirma entre risas el propio Alejandro Alcántara, que mantiene su compromiso de no desvelar el menú aunque sí accede a contar que Obama cenó, sin la típica bebida estadounidense, "de una forma muy relajada y en un ambiente muy agradable". Del menú, sólo desvela que fue variado y que probó varias delicias de la original carta de su restaurante, similar a la que ofrece en la capital española.

Alcántara y su equipo no sabían que Obama cenaría en su local. James Costos, ex embajador estadounidense en España, había hecho la reserva en el restaurante, que ya conocía porque lo había visitado otras veces en Madrid, pero no sabían de sus acompañantes. Bromearon durante todo el día sobre la posibilidad de que Obama se 'colara' en el restaurante, porque sabían que es amigo de Costos y que estaba en Sevilla, pero nunca pudieron imaginarse que su deseo se podría hacer realidad.

El chef gaditano está desbordado por la repercusión de la visita, pero al mismo tiempo se muestra "muy satisfecho" por haber contado entre sus comensales a una persona de tamaño influjo mediático y personal: "Fíjate, que le siguen cien millones de personas en Twitter. Siempre piensas que pueda venir alguien con repercusión en España, en Andalucía, pero mundial...".

Obama se mostró muy cordial durante toda la cena, e incluso chapurreó algunas frases en español. Alejandro Alcántara explica que el anterior inquilino de la Casa Blanca estuvo “supercordial” y cercano a todo el personal.

Caracterizada por su empeño en fusionar platos de la cocina internacional con los productos y las elaboraciones más genuinas de la provincia de Cádiz, en la cocina de Alejandro Alcántara hay sitio, entre otros platos, para un kebab de chicharrones con queso payoyo, un saam de ortiguillas, el tajín de carrillada ibérica y su muy lograda ensaladilla de carabineros que corona con la emulsión del jugo de sus cabezas. Algunas de sus elaboraciones se pueden degustar en el multibar Abastos de Cádiz.