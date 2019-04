Barack Obama disfruta de la gastronomía gaditana en su visita a España

La foto se hizo esperar. Los sevillanos amanecieron con la curiosidad de ver a Barack Obama paseando por el centro histórico de la capital. Pero el líder político, tras aterrizar de madrugada en el aeropuerto de San Pablo, pasó la mañana en el hotel Alfonso XIII, desde el que se desplazó a Fibes, donde ha participado en la cumbre mundial del turismo.

Obama se convirtió ayer en el mejor embajador de Sevilla. “Visiten esta ciudad es preciosa y espectacular”, apuntó nada más salir al escenario en el Auditorio de Fibes para charlar, así se denominó el encuentro, con el presidente de los hoteles Hilton, Chris Nassetta, en un improvisado show que fue el plato fuerte de la cumbre mundial. La jornada iba de viajes y Obama habló, entre otros temas, de sus experiencias como turista.

Obama cenó en el restaurante Bache San Pedro con un menú basado en productos gaditanos, como casi toda la carta de este local capitaneado por el chef gaditano Ale Alcántara.

De Sevilla se llevó ayer la experiencia del Alcázar y el casco histórico en una agenda corta y privada que incluyó por la noche una cena informal y con amigos. ¿Dónde? En un restaurante coqueto de la Plaza del Cristo de Burgos, en el centro de la ciudad. Restaurante Bache San Pedro, que lleva ya unos años funcionando con el mismo nombre en Madrid.

¿Y por qué este local y no cualquiera de los casi 4.000 que ofrece la capital? El chef es Ale Alcántara, un gaditano que muy joven se trasladó a Madrid, a la cocina de NEO, capitaneada por un vanguardista Iván Sanchez (Kabuki).También trabajó a las órdenes de Martín Berasategui en Lasarte, para después pasar al Ritz Carlton Abama de Tenerife. Siguiente parada en Londres, donde se impregnó de la mezcla de culturas de la City y afianzó sus deseos de seguir formándose de la mano de los grandes. Para ello, se traslada a Brasil para pasar por las cocinas de la gran figura de la gastronomía latinoamericana Alex Atala. Luego, ya de nuevo en España, estuvo en la cocina de Azurmendi, del chef Eneko Atxa. Y luego en Arola Gastro, en Madrid, haciéndose cargo de la partida de panadería y pastelería del buque insignia de Sergi Arola. Un currículum impresionante para un cocinero andaluz que guarda también mucha relación con José Andrés, el chef español que triunfa con su restaurante en Washington.

¿Cuál fue el menú elegido? Es seguro que está basado en productos gaditanos, como casi toda la carta. La cocina de este local es de mercado pero con toques innovadores. Alta cocina de estrellas perfeccionada en fogones con estrellas Michelín. ¿Alguna sugerencia? Si la hora no acompaña para pedir alguno de los guisos del día, suele triunfar los huevos de campo con camarones y patatas revolcadas con chorizo, el tallín de carrillada de cerdo ibérico o la ensaladilla de carabineros con emulsión de su coral.

@eoisevilla Barack Obama at Bache restaurant in Seville by @ManuelMVentura pic.twitter.com/TmkbGz5fvY