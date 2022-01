La ONCE reparte 245.000 euros entre siete vecinos de Cádiz

El sorteo de la ONCE celebrado el miércoles ha repartido 245.000 euros en Cádiz, donde Narciso Coronel ha vendido siete cupones premiados con 35.000 euros cada en su punto de venta, ubicado en el número 27 de la avenida Cuatro de diciembre de 1977 de la capital gaditana.

"Estoy eufórico, me dio un ataque de nervios cuando me enteré, y me puse a llorar, no me lo podía creer", dice exultante Coronel para explicar su estado de ánimo tras el premio repartido a solo seis meses de estrenarse como vendedor de la ONCE. "Con la que está cayendo viene de perillas, esto sube la moral y le da un poquito de alegría a la ciudad, y espero que realce un poco el ánimo de la gente. Estoy muy orgulloso -resume- por haber dado este premio y dar un poco de ánimo a la gente y a Cádiz".

El cupón del sorteo de la ONCE del 12 de enero estaba dedicado al Hospital Universitario de León, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a los principales hospitales españoles, y ha repartido otros 350.000 euros en Coria del Río (Sevilla), el mismo premio, otros diez cupones premiados con 35.000 euros, en Málaga capital, y 35.000 euros respectivamente en Puerto Real y Torremolinos (Málaga), por lo que ha repartido en total 1.015.000 euros en premios mayores entre las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. El resto de premios del sorteo de este miércoles han ido hasta Baleares, Canarias y la Comunidad de Murcia.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.