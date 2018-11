El COAC más numeroso de los últimos ocho años

Las 171 agrupaciones con las que cerró el martes la inscripción del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), a las que hay que sumarles las cuatro que han llegado por correo, lo convierte en la cifra más alta desde el pasado 2011, cuando se llegó a las 184. Un año antes hubo la misma cifra y finalmente entraron en sorteo 198.

Desde el repunte que hubo esos dos años, la inscripción se ha ido cerrando oscilando entre los 146 que hubo para el COAC celebrado en 2016 y las 162 de 2015.

Entre las distintas personas consultadas por este periódico para tratar de darle una explicación a que haya habido un crecimiento en el número de participantes, casi todos coinciden en que el concurso este año cae más tarde y, por lo tanto, permite a las agrupaciones poder montar sus repertorios sin tantos agobios como ocurre cuando el certamen se inicia nada más terminar las fiestas navideñas. Hay que tener en cuenta que la semana de Carnaval tendrá lugar íntegramente en marzo.

En este incremento ha tenido mucho que ver la aportación que ha tenido la cantera. A pesar de que había unas pobres expectativas, finalmente en infantiles ha habido un gran incremento de cuartetos para el próximo COAC. Llama también la atención si se mira la procedencia de las chirigotas en esta categoría, que no hay ni una sola agrupación que pertenezca a la capital.

La propia edil de Fiestas, María Romay, resaltaba que “gracias al dios Momo, por el trabajo sobre todo de la Asociación de la Cantera y el Ayuntamiento, con otros colectivos de carnaval, se ha conseguido no solo que no bajen, sino que haya una agrupación más en juveniles y seis más en infantiles. Es algo de lo que nos tenemos que alegrar especialmente, pero sin dormirnos en los laureles, porque sabemos que tenemos que seguir trabajando”.

El presidente de la Asociación de Autores del Carnaval, Miguel Villanueva, afirma que llevamos años en el que hay un grueso bastante importante de agrupaciones que repiten años tras años.Sin embargo este repunte que se ha producido es en un año en el que hay sonoras ausencias en el Concurso, como las de Tino Tovar, Luis Manuel Rivero y el Canijo en chirigotas entre otros. Esto, sin embargo, a juicio del autor Manuel Morera, que ganó el primer premio de cuartetos en 2018, puede ser motivo para que “gente que tiene menos oportunidades puedan encontrar este año un incentivo”.

María Romay. Concejala de Fiestas "El Carnaval tiene cada vez más un mayor interés y repercusión"

Para la concejala de Fiestas, María Romay, el aumento se debe “al gran momento que vive el Carnaval de Cádiz, el respeto e interés que causa no solo en la ciudad y en la provincia y a la calidad y repercusión cada vez mayor que tiene. Evidentemente, hay cuestiones que creo que han contribuido a que se aumente el número, aunque insisto sin que sean las principales causas. Creo que la fecha, al ser más tarde, ha ayudado, ya que siempre que las agrupaciones disponen de más tiempo y se puede inscribir con mucho margen suele ocurrir algo así”, dijo.

Miguel Villanueva. Presidente de la Asociación de Autores del Carnaval "Al final el número va a ser muy parecido al de otros años"

El presidente de la Asociación de Autores no cree que se haya producido un repunte en el número de agrupaciones “ya que al final el número va a ser muy parecido al de todos los años”. Sí llamó la atención en el hecho de que donde sí se ha producido un aumento importante es en el número de cuartetos infantiles. No obstante, resaltó que entre las chirigotas y las comparsas infantiles “sólo hay una de Cádiz capital”. El aumento de las agrupaciones no significa que haya una peor calidad, a su juicio, “porque ya casi todos los grupos vienen trabajados”.

Selu García Cossío. Autor de chirigotas "El Carnaval vive un boom sin comparación con ninguna otra época"

Selu García Cossío, uno de los autores más laureados, considera que el Carnaval de Cádiz “vive un boom sin comparación con ninguna otra época. Esa progresión es impresionante y la difusión que hay a través delas redes sociales hace que a los autores, a los grupos, se les conozca no ya en Andalucía sino en media España. Cuando yo empecé se salía un día a Sevilla y era algo grande. Ahora se va a Madrid, Barcelona, Bilbao, Oviedo, Valencia, Cáceres... Es un orgullo pero es normal que esto tenga un efecto imán. Vamos a tener que agrandar el Falla”.

Manuel Morera. Autor de cuartetos "Una de las claves es que el concurso empieza mucho más tarde"

El autor de la gran sensación del COACde 2018, el cuarteto ‘El equipo A minúscula’, considera que el número de participantes cada año en el concurso “va por picos”. Manuel Morera cree que uno de los elementos clave es que el concurso es más tarde “y no hay que sacrificar tanto la fecha de las navidades, que para alguna gente eso es un hándicap”. Con respecto a que el aumento de la cantidad no viene acompañado del de la calidad, Morera piensa que “abre el abanico para que se puedan escuchar más cosas y de que otra gente sea reconocida”.