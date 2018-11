Notarios por un día

El Consejo General de Notariado, ha puesto en marcha un programa por el que jóvenes estudiantes de Bachillerato puedan acercarse al mundo laboral de la mano de notarios profesionales. Esta actividad, que ya ha sido llevada a cabo en otras capitales andaluzas, es una iniciativa en la que distintas notarías acogen a jóvenes y les enseñan cuál es el papel de un notario llevándolos y mostrándoles el trabajo real de éstos durante una jornada para que los estudiantes se planten su futuro universitario en la rama del Derecho o del Notariado.

Desde el Consejo consideran que con esta actividad se puede “contar a los estudiantes de Bachillerato españoles el papel de los notarios en la sociedad, y el valor de la seguridad jurídica preventiva”, entre otras muchas cosas.

La de notario es una profesión mayoritariamente joven, ya que el 44% de sus integrantes tiene menos de 50 años. La mayoría son hombres, aunque cada vez se ven más mujeres que desempeñan este trabajo. Durante este año, las mujeres han sobrepasado ampliamente a los hombres e la promoción en 52 frente a 33.

Vanessa Hilinger Navarro es un ejemplo de mujer notario, y es una de las encargadas de mostrar a jóvenes gaditano este mundo.

Esta cordobesa lleva trabajando en Cádiz cerca de seis años, después de haber pasado otros cuatro en otras notarías de Sevilla y Córdoba. También es preparadora de oposiciones. Aunque anima a hacer esta oposición, reconoce que es muy dura y exigente. “Se toma tema una vez por semana, se dan temas con el preparador, se corrigen, se prepara el temario... Animo mucho a hacerla, porque a mi me gusta mucho”, cuenta riendo.

Vanesa Hilinger | Notaria "El trabajo del notario tiene un enfoque muy social, hay que entrar mucho en la persona”

Jesús Según y Adriana Aquino estudian primero de Bachillerato en el Colegio San Severiano. Jesús dice tener claro que quiere estudiar Derecho en Cádiz y dedicarse al notariado, y más aún “cuando Vanessa nos ha explicado tan bien de qué va el tema”. A Jesús le viene un poco por su familia ya que afirma haber estado siempre relacionado con el tema jurídico. Además “ siempre lo he escuchado y me ha gustado mucho”.

El caso de Adriana es diferente. A ella le llama más la atención la Psicología, pero sentía curiosidad y ha accedido a la actividad. Se ha llevado la sorpresa al conocer que se puede enfocar la psicología con lo notarial. Y es que, cuenta Vanessa, el trabajo del notario tiene un enfoque muy social, “hay que entrar mucho en la persona”.

Las notas no son tan importantes para entrar en la carrera de Derecho, de hecho, suele tener una nota de corte baja (dependiendo de la demanda), pero para entrar en la oposición a notará sí es indispensable ser buen estudiante. Explica Vanessa cómo en la academia en la que ella prepara a futuros notarios, muchos de ellos se quedaban en el camino: “Muchos porque no son capaces, y otros porque se dan cuenta que no es lo suyo”.

Lo cierto es que las oposiciones a Notaría y Registro se suelen hacer a la vez, y en muchos casos, hay personas que al ir conociendo los temarios (cerca de 300), cambian y se van decantando más por una opción o por otra. La oposición tiene temas de derecho civil, mercantil, administrativo, procesal, fiscal, hipotecario, notarial... Los preparadores son notarios, al igual que la judicatura, dónde preparan notarios y administradores. Éstos no cobran por ello, es gratuito y voluntario, pero si requiere una cierta formación antes para poder preparan a las personas en cuestión durante una media de años de seis o siete años.

A pesar de la dureza y sacrificio que presenta, Vanessa anima a los chicos a los que ella prepara a seguir trabajando para conseguir la oposición, porque “aunque sea sacrificado merece la pena”.

Muchas personas, no sólo jóvenes, desconocen la realidad del notario, y con esta actividad Jesús y Adriana aseguran haber conocido que la realidad es distinta. “Hemos venido con la idea de que el notario solamente lee y firma...”, cuenta Jesús. “Nos hemos dado cuenta de que no es así. Es muy recomendable para los que les guste el derecho”.