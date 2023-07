El crucero Norwegian Prima atracará en Cádiz antes de iniciar sus rutas por el Mediterráneo

Un año después del viaje inaugural del Norwegian Prima, perteneciente a la flota de Norwegian Cruise Line (NCL), la propia naviera ha dado a conocer que El Norwegian Prima comenzará estos itinerarios saliendo de su puerto base en Barcelona el 13 de octubre de 2023 y recorriendo el Mediterráneo Occidental con escalas en tres países diferentes (España, Francia e Italia) y finalizando en Roma (Civitavecchia). El Norwegian Prima volverá a partir desde Barcelona, siguiendo este mismo recorrido, el 1 noviembre. Además, llevará a cabo su último viaje con puerto base en Barcelona el 20 de noviembre recorriendo el transatlántico hasta llegar a su destino en Nueva York.

Pero antes de que eso ocurra a mediados de octubre, el domingo 8 de octubre, este gigantesco y pintoresco crucero atracará en el puerto de Cádiz procedente de Lisboa. Desde el muelle gaditano, donde estará consignado por la empresa TUI España Turismo S.L.partirá rumbo de Motril sobre las ocho de la tarde.

La innovadora compañía global de cruceros, Norwegian Cruise Line, con una trayectoria de 56 años rompiendo con lo establecido, apuesta por itinerarios desde el puerto de Barcelona con el Norwegian Prima. Con experiencias únicas de gastronomía, entretenimiento, actividades y relajación sin igual en cada rincón del barco, el Norwegian Prima, el primer barco de la innovadora Clase Prima de NCL está diseñado para superar todas las expectativas.

El Norwegian Prima tiene una amplia oferta gastronómica, contando con el Indulge Food Hall, un exclusivo mercado gastronómico que cuenta con 11 restaurantes únicos donde podrás disfrutar de tus platos favoritos. También destaca por su oferta de actividades acuáticas que lleva a un nuevo nivel con “The Drop” el primer tobogán de caída libre en el mar y el “Prima Speedway” la primera pista de carreras de tres niveles en alta mar.

Para todos los que buscan asombrarse, el Norwegian Prima cuenta con una impresionante oferta de entretenimiento que tiene lugar en el nuevo y revolucionario Prima Theater and Club que cuenta con espectáculos como "Summer: The Donna Summer Musical".

Como suele ser habitual, en octubre, fecha en la que está programada la primera escala del Norwegian Prime en Cádiz, el puerto gaditano se encontrará ya inmerso en una nueva temporada alta después de un mes de julio nada malo para el sector, con 19 escalas, agosto, con 24 atraques de cruceros y septiembre, con 32 buques turísticos. En octubre serán 43 los cruceros que lleguen a puerto gaditano, entre los que destacan las dos primeras escalas del Silver Nova, el 1 de octubre, y posteriormente el citado Norwegian Prima, con sus 299 metros de eslora, tocará puerto gaditano, donde coincidirá con otros dos buques turísticos más: el Silver Moon y el Celebrity Infinity.

En este mes de octubre, los grandes protagonistas serán el Iona y el Arvia, dos gemelos del mar que llegarán a Cádiz de la mano de P&O los días 3 y 11 de octubre, respectivamente.

El Norwegian Prima recorriendo el Mediterráneo

El Norwegian Prima ofrecerá por primera vez del 13 de octubre al 23 de octubre su primer itinerario partiendo desde Barcelona, apostando además por estancias más largas. Saliendo desde el puerto de Barcelona, el crucero te permitirá descubrir un nuevo puerto cada día. Comenzando por Valencia donde podrás pasear por calles adoquinadas o entre olivares e higueras; continuadamente de una parada en Cannes, Francia, donde disfrutar de las mejores vistas, arquitectura y comida típica de la Riviera Francesa. El Prima también realizará una parada en la Toscana, donde el puerto de Livorno es la vía de acceso a Florencia y Pisa, una región con infinidad de arte, historia y vinos deliciosos. Este itinerario, con puerto base en Barcelona, también está disponible del 1 de noviembre al 11 de noviembre.

Como compañía innovadora en los viajes de cruceros por todo el mundo, Norwegian Cruise Line comenta en una nota de prensa que "ha estado rompiendo los límites de los cruceros tradicionales durante más de 56 años. Lo más notable es que NCL revolucionó la industria de cruceros ofreciendo a los huéspedes la libertad y flexibilidad para diseñar sus vacaciones de crucero ideales con su propio horario sin turnos de comida, una variedad de opciones de entretenimiento y ningún código de vestimenta formal".

A día de hoy, su flota de 18 barcos contemporáneos navega a casi 300 de los destinos más deseados del mundo, incluida Great Stirrup Cay, la isla privada de la compañía en las Bahamas y su destino turístico Harvest Caye en Belice. Norwegian Cruise Line no solo ofrece un servicio superior a los huéspedes desde tierra a mar, sino que también ofrece una amplia variedad de opciones gastronómicas y de entretenimiento galardonadas, así como una variedad de alojamientos en toda la flota, que incluyen camarotes para huéspedes individuales, mini suites, spa -suites y The Haven by Norwegian, el concepto de barco dentro de otro barco.