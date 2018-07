"Siempre me refugio en mi público, es como mi familia"

"Si Dios quiere va a ser una noche mágica". La magia que solo puede surgir de los encuentros de los grandes talentos del arte. Un vis a vis musical con cuerpo, esencia y presencia, la de Niña Pastori y Antonio Carmona. Un mano a mano único que no podía darse en otro lugar que en la provincia de Cádiz. Será este sábado en Sancti Petri, a partir de las 22.30 horas, cuando la fusión se convierta en emoción sobre el escenario del Concert Music Festival. El espectáculo está asegurado.

"La verdad es que me apetece muchísimo vivir esa noche, que va a ser muy especial tanto para los músicos como para el público", asegura la artista gaditana que también recuerda la de veces que "he pasado por ese poblado de Sancti Petri donde este verano van a estar los mejores artistas del país". El impresionante cartel de este evento musical será el segundo que acoja el esperado encuentro entre ambas figuras, adalides de la fusión en el flamenco en España, en distintas épocas pero con indiscutiblemente exitosos resultados. La primera ocasión fue en 2017 en el Starlite Festival de Marbella y parece que de aquel reclamo nació esta nueva parada en ruta. "Fue una noche preciosa y han querido que volvamos a vivirlo. En principio el concierto de Sancti Petri va a ser una cita única, pero esperemos que se pueda volver a repetir. De manera paralela, sigo con mi gira presentando el disco Bajo tus alas y Antonio con sus conciertos", explica.

Nunca he estado cohibida en nada en mi carrera pero no hay que confundir libertad con respeto"

De aquella brisa fresca que supuso Ketama en el flamenco admite Niña Pastori ser deudora. "No sé si alguna vez se volverán a juntar los tres, pero para mí Ketama han sido y siguen siendo un referente. Siempre han tenido un compromiso muy fuerte con la música de calidad en este país".

Tanto Niña Pastori como Antonio Carmona desgranarán en el escenario del Concert Music Festival sus últimos trabajos discográficos, Bajo tus alas y Obras son amores respectivamente, y también las canciones que han forjado ambas trayectorias. "Vivir este concierto con él es muy especial, ¡imagínate! Los dos estaremos rodeados de gente que nos quiere, familia y amigos", cuenta la artista de San Fernando.

Todos ellos y el público que se acerque a Sancti Petri disfrutarán en el caso de Niña Pastori de temas que han ido brotando en su voz durante más de 20 años, cuando lanzara con apenas 17 Entre dos puertos, álbum que llevó a tantos aficionados a despegar los oídos para dejarse engatusar por el talento de la cantante y compositora cañaílla. "El balance de mi carrera es positivo aunque 23 años, evidentemente, dan para mucho: momentos personales, profesionales y cambios en la industria discográfica. He tenido la oportunidad de viajar y conocer músicos maravillosos de otros países y culturas". Y ha recorrido el trayecto con libertad absoluta, asevera: "Siempre he sido libre, nunca he estado cohibida en nada. Aunque es importante no confundir la libertad con el respeto. Hay que respetar en todo momento", matiza.

Entre esos talentos con los que ha tenido oportunidad de compartir estudio de grabación están los venezolanos Guaco, una de las colaboraciones más sorprendentes de Bajo tus alas que aportan su saber hacer al tema Por eso canto, un ejemplo más de fusión con clase desde aquella orilla. "Latinoamérica tiene mucho en común con el flamenco, musical y rítmicamente combinan muy bien. Ha sido un gustazo trabajar con ellos en este disco. Son unos músicos de primera calidad y muy queridos en su país".

Y de esta orilla, nombres jóvenes pero sobradamente asentados en el éxito. Las voces de Pablo Alborán en La mudanza, Manuel Carrasco en La habitación y Vanesa Martín en Me he vuelto a enamorar también se dejan caer por el último disco de Niña Pastori. Talento del sur para una garganta que ha cantando desde el sur, llevando el arte de Andalucía por todo el mundo. "Nuestra tierra siempre ha vivido un gran momento en la música. Los andaluces estamos llenos de magia y pureza y eso para el arte es fundamental", dice.

Con una carrera envidiable y siendo un ejemplo para toda una cantera de jóvenes cantaores, parecería que Niña Pastori está de vuelta de todo pero en los momentos de zozobra o bajón anímico ¿bajo que alas se refugia la artista? Ella lo tiene claro: "En mi público. Es la gente que me quiere y me sigue. Son mi familia y pase lo que pase continúan conmigo a lo largo de los años".

El tiempo no ha aminorado la curiosidad musical de Niña Pastori y ese mágico encuentro con Antonio Carmona dejará momentos inolvidables, mágicos, el sábado. Se oirá, por descontado, ese himno llamado Cai pero ¿alguna sorpresa más? "Eso, sorpresa sorpresa", contesta risueña la artista, que volverá a la provincia el uno de septiembre, a Sanlúcar.