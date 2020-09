Niegan una nueva línea de Bachillerato al IES San Severiano

Nuevo varapalo para el IES San Severiano y para muchas familias que deseaban que sus hijos cursasen en este centro el Bachillerato. A pesar de contar con 38 alumnos en 1º, la Delegación Territorial de Educación ha decidido no abrir una segunda línea, decisión que ya había tomado en junio y que estaba a la espera de revisar según la matriculación de septiembre. El centro se queda, por tanto, con una unidad mixta para Ciencias, con 12 alumnos, y Humanidades-Ciencias Sociales, con 26, lo que supone que en las asignaturas comunes, que son buena parte del currículo, tengan que convivir 38 estudiantes, justo en tiempos de pandemia cuando se hace necesario el distanciamiento físico para evitar contagios.

La decisión ha causado un gran malestar en el centro, que se verá obligado a poner en práctica la semipresencialidad para los 26 alumnos de Humanidades-Ciencias Sociales, a pesar de “creer en la presencialidad como garantía de una educación plena”. Los estudiantes se dividirán en dos grupos, que alternarán una semana en el San Severiano y otra en sus casas.

Además se han quedado sin plaza alrededor de diez alumnos que tenían intención de estudiar en este centro, que según fuentes del IES San Severiano han sido repartidos entre los institutos Rafael Alberti, al que sí se le ha concedido una nueva línea, y Columela.

Ya en junio la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz y la Flampa denunciaron la falta de plazas en este instituto a pesar de contar con demanda “de decenas de alumnos). Entonces, la Delegación de Educación solo planificó una unidad de Bachillerato (media de Ciencias y media de Humanidades). Al respecto, estos dos colectivos explicaban que esta situación contrastaba con contrasta con la de “los centros concertados de titularidad privada Amor de Dios o Salesianos, a los que en cambio sí le mantienen tres unidades sin que tengan demandas para llenarlas". Recordaban además que hay centros que solo imparten la ESO y, por tanto, al terminar el alumnado tiene que trasladarse a otro instituto a cursar el Bachillerato, “y que no pueden hacerlo en los centros públicos de su zona, como el Alberti y el San Severiano. Un ejemplo sangrante de esto es el alumnado que acaba la ESO en el colegio SAFA Villoslada, que no encuentra plaza en el centro más próximo, el IES San Severiano, ya que éste no dispone de vacantes".

Para la Cooordinadora y la Flampa resultaba “aún más grave que incluso la planificación educativa de la Delegación de Educación impida obtener plaza al propio alumnado del centro. Es el caso del Bachillerato de Ciencias del San Severiano, al que solo se le ofertan 18 plazas cuando tiene una reserva de plazas del propio centro de 25. Es decir, su propio alumnado de 4º de la ESO no tiene plaza asegurada en Bachillerato. A esto se une también el que este IES sea centro de referencia para el alumnado que se matricula en el Conservatorio profesional y que debe tener plaza reservada, pero que no puede matricularse ante la falta de plazas ofertadas".

Cabe recordar que el IES San Severiano ya se movilizó en 2019 contra la supresión de una línea de Bachillerato, consiguiendo finalmente mantener dos.