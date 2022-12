La Navidad es cosa de ángeles

No es escritor, o no se considera como tal aunque la literatura y el plasmar pensamientos e ideas sobre folios en blanco es algo que siempre le ha apasionado. Es un gran amante de la Navidad, algo que mantiene intacto desde que era niño y que los distintos contratiempos que ha tenido en estos años, como los tiene cualquiera, no han conseguido menguar. Y un defensor de la Navidad tradicional, la española, la que adora a los Reyes Magos y canta villancicos, huyendo de “trineos espaciales” y bastones de gominola blanca y roja. Estas tres características intrínsecas, entre otras, a la personalidad de Luis Manuel Real se han plasmado en un libro que acaba de ver la luz a modo de cuento infantil “pero para toda la familia” que pone de relieve los valores de la Navidad más auténtica.

‘Ángeles de Navidad’ es el título del cuento navideño de Luis Real, que ha publicado la editorial sevillana Babidibú y que desde finales de noviembre está en las librerías, con ilustraciones de Ana Lucas. Una historia inspirada en el Madrid de hace un siglo y protagonizada por una niña, Paloma, su tía Benita y la cena de Nochebuena.

“Este cuento nace en la noche de Reyes de 2001, cuando lo escribí sin buscar nada”, afirma Luis Real, que cuenta cómo al año siguiente releyó el relato “y yo mismo me emocioné”. “Ahí fue cuando pensé en que podía compartirlo con los demás”, coincidiendo de este modo con la editorial sevillana, que también lo tuvo claro.

El relato elaborado por Luis Real está dedicado “a esos ángeles que nos hacen vivir la Navidad a pesar de las ausencias”; ángeles que son “aquellos que nos faltan en estas fechas” en las que el autor del cuento defiende “que los niños son los que la mantienen y que de algún modo todos somos niños en Navidad que recordamos esas fiestas que vivimos y que tenemos que seguir viviendo”.

Y es que el mismo autor se confiesa “un amante de la Navidad”. “Es una fecha nostálgica que me inspira. Y tengo cuentos de Navidad en casa que mi madre me regalaba de pequeño”, sigue contando este defensor de la fiesta más tradicional y arraigada a las costumbres españolas. “El cuento también pone en valor eso, las navidades de siempre, la del Belén, la solidaridad… luchando con trineos espaciales, el Polo Norte lleno de golosinas y todo eso. Nosotros tenemos el Belén, los tenderos en las calles, los villancicos y todo lo que rodea a nuestra Navidad, que no se debe perder” y que intenta defender y reafirmar en este cuento.

La protagonista de la historia no tiene un nombre casual, ya que Luis Real vivió tres años en Madrid “y desde el primer momento tenía claro que el nombre de la niña tenía que ser Paloma, que es la Virgen del barrio de La Latina donde vivía y que tan bien me acogió y me sigue recibiendo siempre que voy”. De esa experiencia laboral madrileña nace también el escenario del cuento que ha ilustrado Ana Lucas, “que lo ha hecho estupendamente después de estar en contacto y ponernos de acuerdo”.

En medio de la buena acogida que están teniendo estos Ángeles de Navidad, Luis Real asegura no saber si vendrán más libros a partir de ahora. “Tengo dos o tres cosas escritas, algunas de ellas también de temática navideña. Y para los que nos gusta escribir es muy bonito compartirlo con los demás y despertarles sentimientos, emocionarlos… Pero no depende de mí seguir o no escribiendo, sino de la acogida que puedan tener mis escritos en las editoriales”, reconoce este gaditano que hasta ahora era conocido por sus escritos cofradieros (con numerosos pregones a sus espaldas) y que abre con Ángeles de Navidad una nueva faceta con un futuro prometedor.