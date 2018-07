No sin NSM

Seis años le han bastado al festival No Sin Música (NSM) para convertirse en una de las citas más esperadas del verano gaditano. Un festival atípico (en el centro urbano, sin acampada, donde el público mayor de 30 años se siente cómodo...), sí, y, quizás por ello, una apuesta ganadora en una ciudad cuya relación con la música también podría etiquetarse de..., ¿atípica? (indiscutible su raigambre musical, cuestionable su afición a acudir a las salas de concierto si el programa se aleja de lo comercial). El caso es que NSM ha sabido encontrar acomodo en la programación estival con una propuesta de raíz independiente, con ciertas concesiones al gran público, y dirigida, con inteligencia, a un público objetivo más cercano a la madurez que a la adolescencia.

Hoy comienza su VI edición con un programa donde las ensoñaciones y dramas, más o menos estéticas, de los indies se combina con los disparos de realidad, más o menos a bocajarro, de los raperos y las rebeliones, más o menos electrizantes, de los rockeros. Y alegría, mucha alegría. Un programa con buen rollo. Que no puede faltar en el verano de NSM junto al mar, en el mismo Muelle de Cádiz donde el equipo de NSMFest vino a instalarse en el año 2015, ampliando horizontes, tras dos ediciones en el patio del colegiode San Felipe Neri.

Zona de photocall, atracciones de diferentes marcas (como el body painting de Brugal), zona de foodtrucks, área Vip... Y dos escenarios, Brutal Stage y Second Stage. El Muelle Ciudad ya ha completado su transformación para tres días de festival con el que colabora la delegación de Juventud de Cádiz que desde ayer puso a disposición de los jóvenes entre 16 y 35 años un total de 100 abonos gratuitos para asistir a la cita.

Una cita que inaugura a las 18.00 horas la banda peruana We The Lion que hace parada en Cádiz en su tercera visita a España con su aclamado Violet, una colección de canciones empapadas en la delicadeza de su indie-folk americano que ha llevado a este grupo formado por Alonso Briceño (compositor y voz principal), Luis Buckley (bajo y voces), Paul Schabuer (guitarra y voces)a recorrer el mundo.

Unos de visita y otros de regreso. Es el caso de la cantautora gaditana Estíbaliz que, afincada en Madrid desde hace un tiempo, vuelve a su ciudad natal para presentar sus últimas composicioes a partir de las 19.00 horas.

A las 19.30, el incombustible Marky Ramone hará lo propio en el escenario principal mientras que a las 20.30 una madrileña enamorada de Cádiz, Merche Corisco, tocará sus canciones en el Second Stage.

A las 21.00 horas, el septeto burgalés La M.O.D.A. harán su magia en un caldero donde no faltan ingredientes folk, country, punk y rock and roll y a las 22.15 los sevillanos de Astropálido presentarán su reciente primer trabajo discográfico, Mentiras para contar la verdad.

A las 23.00 el grupo Sidecars vuelve al Muelle de Cádiz en un momento muy especial, a dos días del lanzamiento de su nuevo single. Y es que la formación que el pasado año teloneaba a Leiva en el ciclo Música del Mar publica el día 21 Tu mejor pesadilla, la primera canción del que será su quinto disco que se publica en octubre.

Pasada la medianoche, 00.30, harán su entrada en el escenario secundario los madrileños de Dinero, una hora antes, 1.30 de que la poderosa Mala Rodríguez reine en la escena grande en la que ya estuvo en la edición de 2015.

Las dos últimas intervenciones del día serán la de la banda de rock isleña Alan Nepa, a las 3.00 horas, y la de los jerezanos La Pompa Jonda, que cerrarán la fiesta por todo lo alto a las 3.30 horas.

off no sin música. La antesala de la VI edición del festival No Sin Música tuvo lugar ayer con una jornada de conciertos gratuitos en el Muelle para saludar la propuesta musical que desde hoy y hasta el sábado se repartirá entre los dos escenarios del recinto. Ayer le tocó el turno a las bandas emergentes de la provincia que, ¡quién sabe!, quizás muy pronto las podamos ver reinando en el cartel de próximas ediciones.