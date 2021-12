Morera y Mení dieron las precampanadas rodeados de estrellas

No es que se les contagiaran los hábitos de los componentes de la chirigota de 'Los impacientes' ni es que se hubieran equivocado al mirar el calendario. Los actores y humoristas Carlos Mení y Manolo Morera emitieron la noche de este jueves a través de su cuenta de Instagram un programa en riguroso directo, de algo más de una hora de duración, en el que compartieron las "preuvas" y optaron por acortarle 24 horas a este difícil 2021.

La emisión fue un éxito total y contó con picos que alcanzaron más de dos mil seguidores. Hicieron fácil lo difícil y demostraron que, con pocos medios pero con ganas de hacer las cosas bien, pudieron arrancar sonrisas a esos muchos seguidores que conectaron con Morera y Mení desde sus ordenadores o dispositivos móviles para compartir con ellos unas doce campanadas de las que se encargó personalmente el mismísimo Carlitos Mení con una cacerola y un mortero.

Ataviados con ropa de gala y con un sencillo aunque muy navideño fondo de pantalla conectaron, después de una corta introducción, con David Palomar, India Martínez, Antonio Molina y con el humorista Luis Lara, con los que intercambiaron algunas de sus experiencias de 2021 y sus previsiones para el año que entrará en cuestión de horas.

Por su parte, la cordobesa, aunque casi gaditana de adopción, India Martínez se conectó en directo desde un ambiente tan íntimo como es la casa de sus padres en Almería para pasar un rato con Mení y Morera, además de con los más de dos mil seguidores de esta pareja de actores, humoristas y cuarteteros, con los que intercambiaron las próximas fechas de sus calendarios de actuaciones.

A la visita a la casa del gaditanísimo David Palomar se sumó de manera inesperada la cantaora Anabel Rivera, que no quiso perderse esta cita a través de la red de redes con Morera y Mení y con todos los seguidores a los que les dio igual adelantar un día sus doce uvas de Fin de Año.

El cantante y carnavalero roteño Antoñito Molina recibió en su casa a Manolo Morera y a Carlos Mení guitarra en mano para ofrecerles no sólo su alegría y simpatía sino parte de sus últimos éxitos.

El humorista Luis Lara, el Comandante Lara, no dudó tampoco en ofrecer dos o tres de sus divertidas historias, a los que sumó una muy amena conversación con toda la audiencia que no dudó en conectar sus Instagram a las once de la noche de este jueves. Y fue con Lara con el que llegaron unas singulares doce campanadas, en la que no faltaron ni la bajada del carrillón ni los populares cuartos, que anteceden a los últimos doce segundos de un año en el que Manolo Morera y Carlos Mení han querido poner su granito de arena para que finalice con los mejores deseos y una buena dosis de sonrisas y buen humor.

La emisión se puede ver en la cuenta de Instagram de Morera y Mení