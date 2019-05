Metallica dona 50.000 euros a dos organizaciones benéficas de Cádiz

Metallica sorprendió en Barcelona con uno de sus conciertos más solidarios. La banda de trash metal norteamericana hizo entrega de dos cheques de 25.000 euros cada uno a dos organizaciones de Cádiz que luchan contra la exclusión social: Calor en la Noche e Iguales en Acción.

La banda estadounidense ofreció este domingo en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona un nuevo concierto de su gira mundial WorldWired Tour y, como es habitual en cada uno de sus espectáculos, donó un euro por cada entrada vendida a colectivos que trabajan con personas sin hogar.

En esta ocasión, el entorno del grupo se ponía en contacto hace unos días con la presidenta de Calor en la Noche, María de la Palma Mení, para comunicarle que la asociación gaditana sería una de las beneficiadas con esta iniciativa articulada desde su fundación All Within My Hands. Ocurrió lo mismo con los presentantes de Iguales en Acción.

“Si has comprado una entrada para el concierto de Metallica de esta noche, has ayudado a contribuir con dos organizaciones que merecen la pena. Calor En La Noche ayudó a 1.365 personas sin hogar el año pasado repartiendo 27.544 comidas junto con ropas de abrigo y otras necesidades. Iguales en Acción trabaja para el empoderamiento de la gente que sufre exclusión severa; para que accedan a una vivienda decente y por un espíritu emprendedor social. Gracias a todos los fans de Barcelona por ayudarnos a marcar la diferencia”, explicaron desde la fundación de Metallica All Within My Hands Foundation, organización a través de la cual se hizo la donación.

De esta forma, antes del inicio del concierto celebrado ante más de 50.000 personas, fueron los propios componentes de la mítica banda, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, los encargados de entregar el cheque con una aportación de 25.000 euros a cada una de las organizaciones, cuyos representantes se habían desplazado hasta la Ciudad Condal para la ocasión.

Representantes de las dos ongs gaditanas recogieron sus respectivos cheques tras el concierto, y sin estar todavía repuestos de la impresión, se lo agradecían de esta forma a la banda a través de sus cuentas en Facebook.