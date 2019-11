Mestre vuelve a rechazar hablar de Valcárcel con Kichi

No habrá encuentro Kichi–Mestre. No, al menos, para abordar la situación del edificio Valcárcel y el proyecto de habilitar allí la Facultad de Educación. La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz ha vuelto a rechazar la petición de reunión que le trasladó hace unos días el alcalde de la ciudad y que era en respuesta a un intento anterior de sentarse ambos dirigentes para abordar la situación generada en torno a este proyecto.

En la primera petición de reunión, Mestre trasladó la pelota directamente a la Consejería de Universidad, evitando la reunión con José María González. En esta ocasión, la delegada del gobierno remite al alcalde a la reunión del pasado viernes con el consejero de Universidad, Rogelio Velasco, “pudiendo tratar directamente con el consejero todo lo referido a su petición acerca del edificio Valcárcel”. Nueva negativa, pues, a este encuentro.

El equipo de gobierno ha indicado que el objeto de la reunión no es otro que propiciar que desde Cádiz se le traslade a los responsables de la Junta de Andalucía la necesidad de apostar por un proyecto que se considera vital para una amplia zona del casco histórico –la que se vería favorecida por la llegada de Educación, especialmente los barrios de La Viña, el Balón y el Mentidero– y que desde la administración autonómica se venía dando por hecho desde hace años.

“Que Ana Mestre no quiera reunirse con el alcalde de Cádiz para buscar el desbloqueo de Valcárcel y encontrar una solución sólo responde al afán del PP por boicotear a esta ciudad. Ha boicoteado a Cádiz durante cuatro años en la oposición y ahora lo hace en las administraciones donde gobierna. Se trata de puro sectarismo político e ideológico”, han trasladado a este periódico desde el equipo de gobierno, lamentando también “el beneplácito a ese boicot por parte del PP de Cádiz en el Ayuntamiento”. “Los mismos que pasearon con la pancarta, como Juancho Ortiz, no dicen nada a este desplante. Al revés, hasta la concejala Carmen Sánchez asegura que Valcárcel no es crucial para Cádiz e incluso ataque a cualquier periodista que piense lo contrario a ella. Es surrealista”, añadían.

En referencia a este proyecto, valora el Gobierno local positivamente la actitud del consejero de Universidad de Ciudadanos, Rogelio Velasco, “que al menos ha puesto una propuesta sobre la mesa, que aunque es injusta con Cádiz –entre otros motivos, porque obliga al Ayuntamiento a asumir una parte de la financiación de ese traslado de Educación a Valcárcel– se la arrancamos a base de diálogo”. “Pero el PP ni se reúne ni nos da la posibilidad de que expresemos nuestra opinión sobre la propuesta. Simplemente le da igual Cádiz. Boicotean a esta ciudad por estar gobernada bajo otro signo político”, han asegurado, insistiendo en que la actitud del PP con Valcárcel “es una vergüenza”.

“No sólo con Valcárcel, es una vergüenza lo que está haciendo el PP con todos los proyectos que adeuda la Junta a la ciudad. No les duele Cádiz. Queremos un compromiso sin fisuras y sólo encontramos el boicot allá en la administración que estén. No cumplen ni con el diálogo institucional”, seguía denunciando el equipo de gobierno, insistiendo en que el rechazo de Mestre a la reunión es “un plantón a Cádiz”. “Están faltando el respeto a los gaditanos y gaditanas. Ya no sólo incumplen cada promesa sino que además faltan el respeto a la ciudad”, afirmaron.

Pese a este nuevo portazo de la delegada del Gobierno, el Gobierno de Adelante Cádiz ha asegurado que Valcárcel “se convertirá en la Facultad de Educación gracias al empuje de la ciudad”. “Espero que al PP, después de tanta zancadilla, no se le ocurra ir a la foto para ponerse una medalla”, concluyeron.