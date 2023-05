Medicina, la carrera con la que es más fácil colocarse en Cádiz

Este ranking facilita igualmente el dato del número de personas que terminan trabajando en algo relacionado con la carrera que ha cursado. Ahí es donde Enfermería se lleva la palma , ya que el 94,4% de los que salen terminan ejecutado sus tareas como enfermeros y enfermeras. Ese 5,6% se considera casi residual ya que puede hacer referencia a personas que, por motivos personales o profesionales, han tenido que desviar sus futuros hacia otras ocupaciones no relacionadas con, en este caso, la Enfermería.

Para ser justos, hay datos que U-Ranking no facilita como puede ser el sueldo medio de los estudiantes salientes de carreras como Turismo, Fisioterapia, Criminología o Ciencias del Mar, entre otras muchas.Resulta también singular ver que de los y las 2.790 egresados que acabaron sus carreras en la provincia de Cádiz la mayor cantidad (287) salieron de Enfermería, seguido de ADE (229), Derecho (204), y Educación Primaria (198).

En ese informe, que ofrece información tanto por universidad como por carrera , se hace público un ranking global de inserción laboral por universidad en el que la UCA aparece en el puesto 55 de 67 universidades, de lo que se desprende que no es precisamente una de las que más garantías ofrece a los jóvenes estudiantes para ser colocados y cobrar un sueldo más o menos en condiciones.

Como no podía ser de otra manera, esta herramienta que llega de la mano de la Fundación BBVA incluye en esta heerramienta todos los datos referidos a las distintas carreras que se pueden estudiar de la mano de la Universidad de Cádiz ( UCA ). Ahí se incluye un total de 43 disciplinas que es posible estudiar en cualquiera de los tres campus con los que cuenta la provincia de Cádiz.

Los titulados universitarios españoles, en desventaja

Los titulados universitarios se enfrentan en España a mayores problemas de inserción que los de los países de la UE-27. La tasa de ocupación de los jóvenes recién graduados en educación superior (incluye tanto estudios universitarios como ciclos formativos de grado superior) se sitúa entre 7 y 8 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE27. En once países europeos las tasas de empleo de los jóvenes superan el 90%, mientras que en España no alcanza el 77% en 2021, por debajo de la media (84,9%) y solo por delante de Italia y Grecia. Además, solo el 64,3% de los titulados con estudios superiores españoles ocupa puestos de trabajo altamente cualificados, lo que sitúa a nuestro país a la cola de los países europeos, cuya media está en el 77%, según datos ofrecidos por la Fundación BBVA. Las ventajas de los titulados en España en otros aspectos, como el mayor nivel salarial en comparación con los no universitarios, existen pero también son menores que en Europa. Mientras un trabajador español con estudios superiores tiene una ganancia media anual, en promedio, 1,45 veces mayor que un ocupado con solo estudios secundarios obligatorios, la ratio media de la UE27 es algo superior, 1,49. Estos datos indican que en España hay más problemas para aprovechar el capital humano acumulado, lo que se traduce en un desaprovechamiento de parte del esfuerzo inversor en educación realizado con recursos públicos y también privados.