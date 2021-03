Medalla de la Universidad del Estado de Nueva Orleans al profesor Manuel Rosety Rodríguez

El profesor Manuel Rosety Rodríguez, actual decano de la Facultad de Medicina de la UCA, ha recibido la Medalla de la Facultad de Medicina de la Universidad del Estado de Nueva Orleans. Con esta distinción, este centro académico norteamericano, de referencia internacional por sus estudios e investigaciones en el área de la Medicina Deportiva, reconoce la trayectoria científica del profesor Rosety en este ámbito. Fue durante una estancia en esta Facultad de USA cuando conoció al doctor Edmond Henri Fischer, Premio Nobel de Medicina, que acabaría codirigiendo su tesis doctoral Ejercicio físico moderado como reductor de radicales libres consecuencia del estrés.

El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, ha presidido el acto en compañía del director de Recursos Científicos de la UCA, Félix Ruiz, y del catedrático de Anatomía y Embriología Humana, Manuel Rosety Plaza, y ha contado con la presencia de la familia, compañeros y amistades del homenajeado.

Manuel Rosety Plaza, que fuera decano de la Facultad de Medicina en los años 90 y padre del profesor Rosety, ha presentado esta ceremonia, explicando que esta mención “por su contribución a la investigación en Medicina del Deporte” se lleva un año gestionando, pero que por los motivos de la pandemia no se ha podido hacer la entrega en persona.

El profesor Rosety Rodríguez ha declarado su satisfacción y orgullo por este honor: “me ha cogido completamente de sorpresa. No tenía conocimiento. Estoy abrumado. En mis inicios estuve en la Facultad de Medicina de Nueva Orleans con el profesor Bazan, pero no me esperaba esto. Son muchos los recuerdos. Gracias a la Universidad de Nueva Orleans, a la de Cádiz y a su rector”.

El rector de la UCA le ha dado la enhorabuena y ha subrayado que su vida universitaria, académica y científica está ligada al área de la Medicina del Deporte: “un ámbito de dilatada trayectoria y especialización en la Universidad de Cádiz, gracias a la contribución singular de destacados miembros de nuestra comunidad universitaria, unidos por un importante denominador común: el compromiso con la institución, el trabajo por abrir camino en esta área de conocimiento y un apellido: Rosety”. Francisco Piniella ha recordado que “cuando uno de sus miembros es distinguido, lo hace también en segunda instancia la Universidad a la que pertenece. Por eso, hoy estamos triplemente de enhorabuena: porque recibes esta medalla, porque el reconocimiento a tu trayectoria está ligado especialmente a nuestra institución universitaria y porque las instituciones son el reflejo de las personas que la integran. Y el tuyo, da brillo a nuestra Universidad”.