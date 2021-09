Martín Vila vuelve a dar clases y prepara su marcha del Ayuntamiento de Cádiz en 2023

Martín Vila ha retornado a las aulas. Desde hace unos días da clases de Formación y Orientación Laboral en un instituto de Puerto Real. El alumnado va de los 16 a los que superan ya los 40 años. Pocos saben, o por lo menos no lo comentan, que Vila ocupa un puesto relevante en el gobierno de José María González Kichi en la capital.

El retorno a la aulas como profesor (antes dio clases en prácticas), tras opositar en 2010 y tener plaza como profesor interino desde 2015, le ha llegado antes de tiempo. Su proyecto era ocupar su puesto docente una vez pasada página a su labor en la política activa. Sin embargo, en esta ocasión no se le dio contestación a su solicitud de excedencia.

Esta circunstancia le ha obligado a reordenar su día a día. "Tengo mucha suerte porque en el Instituto me he encontrado con un equipo de dirección y docente formidable, que me ha facilitado dar clases por la tarde la mayoría de la semana", lo que le permite desde muy primera hora dedicar las mañana y, también, tras el final de las clases, a su trabajo como concejal delegado de Urbanismo, Movilidad Urbana y Memoria Histórica, lo que supone una de las áreas de mayor relevancia en la gestión del Ayuntamiento de Cádiz.

"Esta es una situación no deseada, inesperada pues pensé que iba a resolverse la excedencia. Cuento ahora con el apoyo decidido de mi familia lo que me permite mantener el mismo ritmo de esfuerzo personal, aunque eliminando tiempo al ocio", reconoce tras haber renunciado a la dedicación exclusiva en San Juan de Dios.

Aunque forzada, este paso a la que es su profesión como educador supone un primer capítulo de cara a su marcha de la gestión política.

"Mantengo el compromiso con mi familia de estar ocho años en el Ayuntamiento y así poder devolverles el tiempo que les ha quitado la política". Así, Vila no se presentará a las elecciones municipales de 2023.

"La política debe de tener un carácter de vocación de servicio público. Nunca me plantee ser únicamente un cargo público, sino ayudar a mejorar la ciudad. Todo ello debe ser temporal porque cuando no se marca un límite de tiempo se puede confundir lo que se hace en el día a día con la intención únicamente de mantenerse en el puesto".

En una conversación con este diario, recuerda que quienes, como él, participaron en los movimiento sociales del 15-M "hablamos de la regeneración política, hablamos de la responsabilidad y el compromiso con los ciudadanos". Y lo mantiene hoy.

Candidatura de Ganar Cádiz

La decisión de cumplir este compromiso deja a Ganar Cádiz sin un cabeza de lista claro de cara a las elecciones de 2023. Martín Vila afirma que "tenemos un relevo más que suficiente, con una militancia muy implicada. Todos y todas son personas con capacidad, con destreza, con conocimiento. No hay alarma porque habrá compañeros que tomarán entonces el testigo, porque nosotros creemos en el trabajo colectivo".

La cuestión es que el trabajo de Vila ha sido esencial para mantener la coalición con el equipo de Kichi sin fisuras. ¿Qué pasará en 2023? ¿Optará Ganar Cádiz por ir por separado?

El edil es rotundo. "Nosotros mantenemos el mismo planteamiento que en 2015: unidad, unidad y unidad. Este será nuestro punto de partida cuando haya que negociar la nueva candidatura y el programa político. Queremos para 2023 una candidatura que englobe a toda la izquierda sin excluir a nadie para seguir desarrollando el proyecto iniciado hace seis años".

La cuestión es saber si José María González va a encabezar o no esa candidatura. De la decisión final del alcalde sobre si se presentará o no a la reelección nada sabe Vila. Sí deja claro que, de cara a elegir al cabeza de lista de esta coalición en 2023, "aún no ha llegado el momento, y cuando llegue todo habrá que negociarlo y decidirlo en común. Por nuestra parte no hay nada decidido. Yo hoy no sé lo que hará José María González ni el candidato que planteará su organización".

Con todo, Martín Vila destaca la capacidad de diálogo que ha tenido Ganar Cádiz en todo este tiempo. "Hemos demostrado una alta de mira y generosidad tanto en 2015 como en 2019, por eso se nos reconoce por cómo hemos actuado, comprometidos con la ejecución del programa electoral".

Vila afronta su último año y medio como concejal ultimando uno de los proyectos más relevantes de los últimos años: la ciudad peatonal y sostenible.