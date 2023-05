Martín Vila asegura que en Marianista Cubillo no hay prevista ninguna obra

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, estima que el auto judicial que paraliza la resolución municipal sobre la peatonalización de un tramo de la calle Marianista Cubillo no afectará a la medida porque, segura, no está prevista ninguna obra en torno a esta zona de la vía, la comprendida entre la avenida Amílcar Barca y el Callejón del Blanco: "El auto -dice Vila en declaraciones a este periódico- no ha entrado al fondo del asunto, así lo aclara el Juzgado, ha resuelto a favor de la asociación de vecinos unas medidas cautelares para evitar obras en la calle, algo que no se ha programado ni se ha previsto".

Entiende el concejal gaditano que para peatonalizar el acceso al instituto Drago, que es lo que persigue la medida municipal, "no es necesario hacer obras, sólo evitar los tráficos de agitación y permitir el paso de vehículos de emergencia y seguridad. Lo que hemos hecho, en definitiva".

"Por tanto -continúa Vila-, estas cautelares se han pedido sobre algo que ni estaba programado ni estaba pensado. Es más, una plataforma única, que parece que es lo que quieren evitar, garantiza accesibilidad y como tal, en puridad, podría tener tráfico motorizado abierto o tráfico restringido. Pero en cualquier caso, esa obra que han 'evitado' con estas cautelares, ni estaba programada ni se preveía hacer en el corto o medio plazo".

Para Vila, lo importante es que el instituto "va a seguir teniendo un acceso peatonal tranquilo y seguro para el alumnado, con menos ruido, y permitiendo que en las entradas y salidas así como en el tiempo de recreo, no se convierta aquello en lo que era antes: confrontación entre coches pasando y menores accediendo a un centro educativo".