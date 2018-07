"No estoy aquí para decirle a nadie lo que tiene que hacer"

El Brugal Stage del festival No Sin Música de Cádiz recibe esta tarde, a las 19.30 horas, a Marky Ramone, ex integrante de la mítica banda Ramones que ofrecerá un espectáculo de una hora de duración donde se escucharán temas de apabullante energía y sobradamente conocidos por los seguidores del grupo, con el que ha tocado durante 15 años. A sus 66, el baterista sigue sentando cátedra cada vez que sube al escenario.

-Tener a toda una leyenda viva de la música punk-rock en Cádiz, en el festival No Sin Música, es un privilegio. ¿Es la primera vez que nos visita?

-Eso creo. He estado en el sur de España antes pero diría que nunca aquí. Tengo curiosidad por ver la ciudad. En la tarde de hoy, en el festival No Sin Música, vamos a ofrecer un espectáculo muy conciso.

-Su gira actual va a recorrer algunas ciudades españolas. ¿Es un espectáculo nostálgico o con un repertorio nuevo?

-Haremos todos los clásicos de los Ramones, canciones que son demasiado buenas como para no tocarlas. Nosotros damos a la gente lo que la gente quiere escuchar.

-Lleva más de 40 años en el negocio de la música. ¿Le queda algo por conseguir?

-No puedo quejarme. Discos de oro, premio Grammy, formo parte del Salón de la Fama del Rock & Roll,... ¿Qué me queda? Diría que no me queda por lograr nada.

-Vivimos inmersos en una crisis global desde hace años y, a menudo, se echa de menos ese papel de catalizador social que tenía la música en otras épocas. ¿Debería seguir siendo el artista un altavoz para los problemas de la gente?

-Los músicos son músicos y los políticos deben hacer política, lo que tienen que hacer. Nosotros obviamente podemos llegar a un gran número de personas y expresar lo que pensamos, pero pagamos a los políticos para que se dediquen a su trabajo. No estoy aquí para decirle a nadie lo que debe o no hacer.

-¿Es orgullo lo que siente cuando ve a jóvenes llevando camisetas de los Ramones en un concierto?

-¡Claro! ¿Quién no lo sentiría? Verlos de esa manera, con esa camiseta, viene a significar que hicimos algo bien. Tener a nuevas generaciones de chicos escuchando nuestra música es algo único. Llegar a diferentes generaciones es algo que no todas las bandas pueden decir.

-Habiendo formado parte de un grupo histórico. ¿A quién diría que admira hoy en día?

-Me gustan Pearl Jam, The Gallows, Green Day... Pero admirar no creo que sea la palabra. Solo admiro a The Beatles, un grupo de músicos que eran únicos, genuinos.

-¿Y algún nuevo descubrimiento musical que le haya sorprendido últimamente y quiera recomendar?

-No son nuevos pero tengo un amigo cerca de Málaga que toca en una banda llamada Airbag y son geniales. Échales un vistazo si no lo has hecho ya.

-¿Cómo será el espectáculo que veremos en el festival No Sin Música?

-Se escucharán 38 clásicos de los Ramones, sin pausas ni charlas entre canciones. Estará mi banda y Greg Hetson de los grupos Bad Religion y Circle Jerks a la guitarra.

-Usted siente que el punk sigue vivo cuando...

-El punk siempre estará vivo cuando eres honesto y sigues tu camino. Es una actitud. La tecnología cambia, la gente no.