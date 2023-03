María Jesús Montero en Cádiz: "La gente necesita políticas útiles como las que propone Óscar Torres"

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, ha respaldado esta mañana en la capital gaditana al candidato socialista a la Alcaldía de la ciudad, Óscar Torres, en un acto celebrado en el Edificio Constitución de 1812, más conocido como Aulario La Bomba, de la Universidad de Cádiz.

"La gente necesita una política útil como la que propone Óscar Torres para los gaditanos", dijo María Jesús Montero, quien en ensalzó el carácter trabajador y humilde del aspirante socialista al bastón de mando de San Juan de Dios. Respaldado por todos los miembros de su candidaturas Torres desgranó uno por uno todos los puntos de su programa electoral y prometió un Valcárcel universitario, vivienda y empleo para los más jóvenes en una ciudad que pierde a un habitante cada seis horas, centros de envejecimiento activo para los mayores, además de limpieza, mantenimiento urbano y hasta aparcamiento para todos, "que es lo que más nos demandan nuestras vecinas y vecinos".

Montero ha defendido que la ciudad, "de la mano del PSOE, tiene la oportunidad subirse en el proyecto de la modernización desde el sur de Europa”. “Tienes nuestro apoyo y compromiso”, “necesitamos darle la vuelta al mapa”, “que Europa sepa que aquí en el sur hay gente comprometida que quiere apostar por esta tierra”. Y ha tenido también palabras para el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla: el Partido Socialista, ha proclamado Montero, “no va a permitir” la “venta”, “privatización” de la atención primaria de la comunidad autónoma. “No vamos a permitirlo, ni el PSOE, ni los sindicatos, ni Andalucía que, de la mano de un presidente indolente, que va de puntillas por la vida, dedicado a confrontar con el Gobierno de España”. “Que retire la orden que privatiza la atención primaria en Andalucía”, ha espetado. A Moreno Bonilla “se le ha empachado la mayoría absoluta, el no tener que pactar con nadie, le ha dado ataque de vanidad y no reconoce que se ha equivocado” y ha advertido que es “la ruta que está prevista” en la derecha “para cuando los ciudadanos se despisten un poco”, pero los socialistas lo evitaremos, ha concluido.

El candidato socialista a la Alcaldía de Cádiz, Oscar Torres, arrancó su batería de propuestas comenzando por un Valcárcel universitario que acoja la Facultad de Ciencias de la Educación, un proyecto del que ha dicho que, a pesar de las trabas de la Junta “no pararemos hasta conseguirlo”. “Un proyecto vital para 3.000 jóvenes para hacer vida en La Viña, El Balón o El Mentidero; los jóvenes son el futuro de nuestra ciudad”, afirmó. A continuación planteó la construcción de viviendas protegidas y que de las promociones municipales, el 70% sean VPO destinadas a los jóvenes así como planes de empleo específicos para la ciudad.

Torres se compromete a poner en marcha centros de envejecimiento activo en todos los barrios de la ciudad, a recuperar los talleres municipales para mayores y se ha referido a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio para reconocer su labor, reivindicando condiciones laborales dignas para este colectivo. Fruto de la multitud de encuentros que viene manteniendo por todos los barrios de la ciudad, el alcaldable del PSOE aboga por “estar centrados en la política del día a día con una gestión cercana dando respuestas ágiles y certeras a cuestiones como el aparcamiento o la movilidad” pero al mismo tiempo "poniendo las luces largas" con proyectos de futuro que generen oportunidades, como la integración del Puerto en la ciudad. “Un enorme espacio que será una gran ventana al futuro de Cádiz. Un espacio al que debemos mirar con ambición y sensatez. Para los más pequeños, que hay varios entre nosotros: Allí será dónde construyamos nuestra Ciudad de la Infancia”, ha explicado.

Óscar Torres ha hecho hincapié en “la desilusión” que cunde en la ciudad fruto de “ocho años de una permanente pérdida de oportunidades que ha sido la hoja de servicios del actual Gobierno municipal”. “Por eso es el momento del PSOE”, ha zanjado para asegurar que “nadie pide locuras ni grandes infraestructuras, quieren cosas normales”.

Con anterioridad a la ministra intervinieron en el acto -que arrancó con casi tres cuartos de hora de retraso- el secretario general de los socialistas en la provincia de Cádiz y presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, y el secretario general del PSOE local, el diputado nacional José Ramón Ortega. En el acto estuvieron presentes, entre otros destacados miembros del partido en la provincia, el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, y el ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios.

El padre del candidato a la Alcaldía de Cádiz, el ex futbolista, ex entrenador y ex gerente deportivo del Cádiz CF, Manuel Torres Lapi, no pudo contener la emoción al final del acto en el que la ministra de Hacienda del Gobierno de España respaldaba en persona la candidatura de su hijo a la Alcaldía de Cádiz por el partido en el que milita de base desde hace décadas.