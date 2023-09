Manuel Estrella sobre el traslado de la Audiencia de Cádiz: "No tenemos ningún interés en irnos"

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, visitó la semana pasada la capital gaditana y mantuvo una reunión con la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez. En ese encuentro, Nieto insistió en que la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz, proyectada en los Depósitos de Tabaco del barrio de Loreto, albergará también la Audiencia Provincial. De esta forma, el Palacio de Justicia de la Cuesta de las Calesas, donde ahora se ubica la Audiencia, pasaría de nuevo a manos de la Diputación, titular legítimo del inmueble.

El consejero dio por hecho pues el traslado de la Audiencia de Cádiz a la nueva sede, sin embargo, esta mudanza ha generado desde el principio cierta polémica, incluso rechazo, en gran parte del sector judicial que trabaja allí.

Este medio ha preguntado al presidente de la Audiencia de Cádiz, Manuel Estrella, por esta reubicación, a lo que el magistrado ha contestado: "Nosotros iremos donde nos digan, pues no tenemos ni opinión, pero lo cierto es que queremos estar aquí", en alusión al emplazamiento actual de la Cuesta de las Calesas.

"El Palacio de Justicia es un edificio simbólico, está en el mejor sitio de la ciudad, en pleno centro. La Audiencia ha estado aquí siempre y las instalaciones son magníficas, por lo tanto, no tenemos ningún motivo para irnos", subraya el también presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Cuestionado de nuevo por la reunificación de órganos judiciales en la futura Ciudad de la Justicia como la opción más idónea, Estrella insiste: ¿Ideal para quién? Para nosotros, no. Los magistrados de la Audiencia queremos estar donde estamos ahora, al justiciable le da exactamente igual. Quizás el traslado de la Fiscalía -que se encuentra en la segunda planta del Palacio de Justicia- si sería más razonable porque los fiscales tienen muchos más cometidos con los Juzgados de Instrucción, de lo Penal, las guardias... Pero nosotros aquí estamos perfectamente. No tenemos ningún interés en irnos", subraya el presidente de la Audiencia.

El magistrado afea la ubicación del futuro equipamiento judicial, presupuestado en más de 70 millones de euros. "Los Depósitos de Tabaco no es un buen sitio. Lo será dentro de 30 años, ahora mismo no lo es", afirma. Sin embargo, Manuel Estrella valora positivamente la primera localización propuesta en su día para la Ciudad de la Justicia, el solar junto al pabellón Portillo en el barrio de San Severiano. "Ahí no tendríamos ningún problema en mudarnos, está en el centro de la ciudad, es magnífico".

Por último, el presidente de la Audiencia de Cádiz considera la complejidad que entraña ejecutar la nueva Ciudad de la Justicia. "Se verá algún día pero queda mucho por delante. Es una obra de gran envergadura", señala. Mientras, habrá que seguir esperando para contar con unas infraestructuras dignas. Los Juzgados de San José, del Estadio, los Contenciosos... Eso es infame. Son unas instalaciones indignas para un Poder del Estado", concluye.