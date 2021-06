Un joven de Mali afincado en Cádiz pide ayuda para encontrar 250 euros que ha extraviado

Dokala Traore, un joven de 26 años de nacionalidad malí, ha contactado con este periódico para pedir ayuda a la ciudadanía para localizar 250 euros que perdió en el trayecto comprendido entre su casa ubicada en la calle Corneta Soto Guerrero y la plaza de San Juan de Dios.

Dokala afirma que el dinero pudo perderlo en los primeros 300 metros del trayecto que fue cuando se dio cuenta de la pérdida de los 250 euros.

Este joven del estado africano de Mali se dirigía a un locutorio ubicado en las cercanías de la plaza de San Juan de Dios para hacer un envío de dinero a su familia, concretamente a su hermano, que es la persona que le sirve de mediador con el resto de su familia malí. En esta ocasión iban a ser 250 euros que finalmente no han podido llegar a su destino, pero Dokala afirma que otros meses es algo más de dinero o menos, según sean los gastos que tenga ese mes.

Al darse cuenta de que ya no tenía el dinero en el bolsillo, "que pudo caerse al sacar el móvil en algún momento del trayecto", dio marcha atrás y se volvió para su domicilio, que comparte en régimen de alquiler con otros inquilinos. "Quería comprobar si se me había caído por la calle o bien en la escalera o incluso en la propia vivienda pero no fue así. No encontré nada".

Traore trabaja de jardinero para la empresa Acciona y suele estar casi siempre localizado en la plaza de España, donde según vecinos de la zona ejerce a la perfección sus labores del cuidado de las zonas ajardinadas de esta céntrica plaza de Cádiz.

Dokala Traore lleva ya 10 años viviendo en Cádiz, hasta donde llegó en patera procedente del país africano. Desde aquel entonces ha llevado a cabo distintos tipos de trabajo hasta que logró regularizar su situación y asentarse ya como trabajador de Acciona.

La desaparición del dinero se localiza sobre las seis menos cuarto de la tarde del pasado lunes, 28 de junio.

Dokala Traore pide a la ciudadanía que si alguien ha encontrado su dinero que contacte con este periódico para hacérselo saber, "de lo que quedaría agradecido eternamente, ya que mi familia de Mali está siempre esperando mi aportación mensual para cubrir sus necesidades más básicas". De todas formas, Dokala incide en que si la persona que ha encontrado el dinero que, por cierto, no iba en ningún sobre sino en un pequeño fajo doblado de cinco billetes de 50 euros, "está en una mala situación económica comprende que no lo devuelva pero sí agradecería que si el que lo localizó puede permitírselo, que lo devuelva".