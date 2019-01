El Niño también bendice a El Lucero

Existen puntos de venta de loterías que tienen cierto duende para atraer premios relevantes, lo que, a su vez, provoca que los jugadores acudan a ellos para intentar quedarse con un pellizco de esa suerte. Esta fama se la está ganando a pulso la papelería El Lucero, en la avenida del Puerto, que suma su tercera Navidad consecutivo dando premios en los sorteos extraordinarios.

Tras vender dos décimos del segundo premio de la Lotería de Navidad de 2016, cuatros fracciones del primer premio y una del segundo premio en 2017, y otro número del quinto premio en 2018, esta mañana se ha estrenado en el Sorteo de El Niño. En esta ocasión fue un décimo del 61.776, número que se ha llevado el segundo premio, que está dotado con 75.000 euros.

“Esta tienda está bendecida”, reconoció Sonia García, empleada de la papelería El Lucero, que esta mañana ha festejado este premio en este negocio junto a sus compañeros.

Apuntó Sonia que para el sorteo de esta mañana “estábamos un poco más relajadas” ante la posibilidad de volver a dar un premio, “aunque sabíamos que teníamos que estar listas”. Y la suerte acompañó, por lo que, tras escuchar por la radio que habían dado el premio, llegó la celebración a pesar de ser un día festivo, por lo que estaba cerrado. “Hemos brindado y hemos echado un rato buenísimo”, contó la empleada.

Esta lluvia de premios en los últimos años se nota en la afluencia de público para comprar décimos en este lugar, ya que, como resaltó Sonia, las ventas han aumentado con creces. “Antes costaba mucho vender el formato papel –al no ser administración, no pueden vender los décimos tradicionales, por lo que sólo cuentan con los números que expenden por el terminal–, pero es que no es lo mismo vender con un premio colgado en la puerta que sin él”, explicó.

Éste no ha sido el único lugar agraciado en la provincia de Cádiz con un premio en el Sorteo de El Niño, ya que en Bornos también ha dejado un pellizco del segundo premio con otro décimo. El establecimiento receptor de venta ubicado en la calle Araucaria, número 9, del municipio serrano vendió un décimo premiado con 75.000 euros mediante el procedimiento electrónico, es decir, por máquina. Pedro, el dueño del establecimiento, explicó que cree que el agraciado de este décimo de El Niño es un vecino afincado en el pueblo. El negocio conocido en otro tiempo como Bar Cádiz se dedica ahora a la venta de golosinas. “Estoy muy contento de haber dado este premio y haberme estrenado en un sorteo de Navidad”, dijo tras recordar que sí ha dado a lo largo de los años otros premios de sorteos como el Euromillón y la Bonoloto.