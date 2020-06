Es, a la vez, uno de los gerentes más jóvenes de una agencia de viaje de Cádiz capital y uno de los más activos y emprendedores. Miguel Sánchez-Polack, gerente de la agencia de viajes MCK Tours, empezó con 20 años a trabajar en este sector y ahora va a cumplir en días los 37 años. Fue uno de los principales promotores de la concentración que en días pasados protagonizaron en Cádiz las agencias de viajes calificadas como independientes frente a la subdelegación del Gobierno.

En su protesta recordaron que hay más de 15.000 puestos de trabajo en juego si alguien no mira por las agencias de viajes en general. Pero, por un lado creen que aún hay un hueco para la esperanza pero, por otro, creen, como Sánchez-Polack que , gerente de la agencia de viajes MCK Tours, que “el verano está ya perdido” y que incluso “el resto del año”. Cuenta el gerente de MCK Tours que aún “se pueden salvar de la cancelación algunos viajes, pero muy pocos”.

La protesta, que se reprodujo de manera simultánea en subdelegaciones del Gobierno de toda España, parte de las agencias de viaje autoproclamadas como independientes, es decir, que no pertenecen a ninguna gran cadena, pero insiste este joven experto en viajes en que el problema incumbe a todas incluso a las grandes cadenas de distribución.

Reclaman sus derechos, pero sin dejar de atender los derechos de esos clientes que ahora se sientan delante de ellos y a los que no saben resolver sus miles de dudas, “y así no podemos vivir”.Ahora sí se puede viajar entre provincias en Andalucía, pero realmente aunque quieran ir a un hotel de Sancti Petri “no podemos decirle si la piscina va a estar abierta, si va a tener que llevar mascarillas, si el buffet va a estar abierto o no”.

La situación se presenta complicada, según cuenta Sánchez-Polack, ya que se viven en estos momentos una “inseguridad total y, por eso, la gente no viaja y nosotros ya no tenemos de qué vivir”.

En realidad, el hecho de que en cuanto salió el presidente Pedro Sánchez en la televisión pidiendo a los españoles que empezaran a organizar sus veraneos provocó una revolución en las redes. Esa misma noche fueron muchos los gaditanos que empezaron a bichear hoteles, aerolíneas, apartamentos, campings... “Es cierto, pero la cosa se quedó en consultas, fueron muy pocos los cliente que cerraron sus viajes. Miraron precios para Tenerife, Mallorca, pero luego no se atreven a cerrar nada”. Y el gerente de MCK Tours, con sede en la calle Nueva de Cádiz, dice entenderlo porque “¿me voy a gastar dinero y voy a viajar a gusto, o finalmente voy a tenerme que quedar recluido en un hotel si salta un brote?”. Las agencias de viajes reclaman información, protocolos, ya que ahora mismo insisten en que “hay cosas que sólo se presuponen pero para nosotros supone una gran inseguridad física y jurídica”. Las agencias están en medio de todo, según Sánchez-Polack. Entre el cliente y el hotel, entre el cliente y la aerolínea, “¿pero a qué pocos saben que en un caso de rebrote y un cliente se tiene que quedar recluido en un hotel , por ley, somos nosotros quienes tenemos que pagarle los tres primeros días de hotel?”. Este agente no ha cerrado en la web pero su tienda física en la calle Nueva la tuvo que cerrar a mediados de marzo. Reabrió el 11 de mayo pero lo hizo sólo para tramitar reembolsos de viajes contratados de aquí a julio, pero volvió a cerrar y ayer lunes ha retomado el contacto con sus clientes. Su teléfono móvil no ha dejado de sonar con personas que han cancelado todos sus viajes para lo que queda de año.

De hecho, Disneyland París ha sido siempre un producto muy “vendible”, sobre todo con vistas a las comuniones. “Nos lo han cancelado casi todo porque piensan que para qué se van a gastar dos o tres mil euros si, al final, no saben si van a tener que cancelar la mitad de las actividades programadas o no van a poder montarse en la mayoría de las atracciones del parque”.

Miguel ya confirma que el verano “se acerca negro e incierto” porque “el que iba al extranjero ya no quiere viajar, e que se iba a quedar en España está esperando a ver cómo evolucionan las cosas, esperando cómo va a poder viajar”.

Otras de las reclamaciones que hace este colectivo al Gobierno se que se prolonguen los ertes hasta diciembre, que “será cuando esperemos que podamos recuperar nuestra actividad”. Miguel Sánchez-Polack dice sentirse afortunado por haber conseguido un préstamo ICO, pero tiene compañeros de profesión que no han tenido esa misma suerte, “sin olvidarnos de que eso es pan para hoy y hambre para mañana porque al final lo tienes que devolverlo”. El propietario de MCK Tours cree que van a ser muchas las agencias que van a caer a resultas de esta batalla planteada por el coronavirus, porque ya no es que tenga que devolver sino que en muchos casos hay viajes que ya se han cobrado y cuyos márgenes de ganancia se han reinvertido ya y ahora resulta que ese margen lo tienes que devolver también, de manera que todo esto empieza ya a costarnos el dinero”.

“Nos obligan continuamente a reinventarnos y a estar atentos a las novedades que se presentan cada día. Ahora dicen porque ejemplo que las compañías aéreas no van a permitir los equipajes de mano”. Una situación así, les obliga a chequear y a prever cambios que van siempre en contra del que, al final , da la cara ante el usuario. El coronavirus ha dejado cao al potencial cliente y no sabe muy bien qué hacer este verano. De hecho hay muchos clientes que están optando por los apartamentos o, incluso “nos están pidiendo muchos las autocaravanas, que es otra forma de moverte con la casa a cuestas, sabiendo que nadie va a entrar en tu caravana”.

En conclusión, el propietario de MCK Tours estima que la desescalada ha provocado mucha inseguridad, de manera que “el cliente no se atreve a hacer una inversión sin saber si al final va a poder disfrutar del viaje que ha contratado”.