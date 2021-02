'Kichi' pide a los propietarios de los locales "que sean responsables" con la situación actual

El Equipo de Gobierno lleva este viernes al Pleno municipal una propuesta para instar al Gobierno central a reformar el actual marco regulatorio de los alquileres de locales comerciales permitiendo las quitas del cincuenta por ciento mientras duren los efectos económicos derivados de la pandemia y sin necesidad de que el propietario sea un gran arrendador. El cierre indiscriminado de locales en la capital en los últimos meses ha sido una constante. Al respecto, el alcalde José María González manifestó ayer que “los alquileres están por las nubes porque están en muy pocas manos y necesitamos que eso se regule desde alguna administración superior como el Gobierno, para que no ocurra lo que está ocurriendo en esta ciudad y en muchísimas otras: que hay un despoblamiento importantísimo de grandes firmas comerciales que al no poder mantener esos alquileres se van a otra parte. “O nos vemos abocados al cierre de pequeños negocios que han estado aquí toda la vida y que no pueden hacer frente al pago de miles de euros al mes, por mucha Milla de Oro en la que se encuentren”, añadió.

González afirmó que pediría a los propietarios de los locales “que sean responsables con la situación que estamos viviendo. Porque no es justo que un emprendedor, que levanta cada día la baraja de su negocio para hartarse de trabajar, tenga que convivir, además de con la merma de ingresos que ha provocado la pandemia, con el pago de alquileres que son absolutamente insostenibles”.

Ante el pleno de este viernes el regidor declaró que “esperamos la colaboración de todos los grupos municipales, que se tendrán que posicionar. Decir si están del lado de los emprendedores de esta ciudad o del lado de los grandes propietarios. Me encantaría que fuese una acuerdo de ciudad para pedir al Gobierno esto”. Y es que España “es un país de pymes y no basta con pasarle la mano por el lomo a los emprendedores. Hay que apostar por medidas como las que llevamos al pleno”.