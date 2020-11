Kichi. Una reaparición por sorpresa

Tres cuartos de hora duró el regreso físico de Kichi, que nunca ha estado de permiso en las redes sociales. 45 minutos en los que no rehuyó ninguna pregunta, en los que derrochó simpatía y amabilidad, estuvo amplio en sus respuestas y contundente al respecto de algunas cuestiones . Que los anticapitalistas están heridos, pero no se dan por muertos. Ni mucho menos.

"El alcalde no está de baja, está de permiso"

La reaparición de José María González ayer ante los medios de comunicación fue algo meramente puntual. Cuestión de horas, porque acto seguido siguiendo disfrutando de su período de ausencia, sobre el que quiso matizar: “el alcalde no está de baja, está de permiso”. Un permiso que confesó que era “necesario para dar la cara en casa unos meses igual que la doy en esta ciudad, porque tengo cuatro niños y mi mujer acaba de parir”. “Pero no he dejado de estar pendiente de esta ciudad, ¿os imagináis a un alcalde que sea capaz de abstraerse y hacer un paréntesis? Evidenetemente, fuera del ámbito de la crianza no tengo conversación que no sea sobre la gestión de la ciudad”, explicó, recordando además que su baja está próxima a terminar, ya que el 9 de diciembre “retomaré mi agenda institucional”.