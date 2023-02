Kichi pide explicaciones por la reducción del proyecto de la Subdelegación

Los planes del Gobierno central con respecto al solar de Radio Juventud en la Avenida principal han provocado la reacción desde el Ayuntamiento, visiblemente molesto con el hecho de que el Estado solo contemple por ahora edificar en una parcela de 7.200 metros cuadrados del total de 19.000 existentes, tal y como anunciaba este sábado Diario de Cádiz.

El primero en reaccionar ha sido el alcalde, José María González, que pedirá una reunión con el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, para pedir explicaciones sobre el recorte. “Es una vergüenza y un nuevo ataque a Cádiz”, ha afirmado Kichi tras hacerse eco de esa considerable reducción del proyecto respecto al que se presentó en 2011 (pasando de 32 a 1,5 millones de euros).

“Otra vez le toca a Cádiz salir perdiendo porque el Gobierno, a la hora de recortar, siempre mira a Cádiz. Después de años y años con el solar de Radio Juventud vacío y abandonado, dando una imagen lamentable a la entrada por las Puertas de Tierra, ahora va el Gobierno del PSOE y plantea un proyecto recortadísimo, que reduce a un tercio lo que había planteado y que básicamente propone seguir infrautilizando un espacio necesario para nuestra ciudad”, ha afirmado el regidor gaditano, que ve en esta decisión estatal una muestra más de “la desgana y la desidia de este PSOE con Cádiz”.

“Desde el Gobierno central no se invierte en esta ciudad, no le dan la importancia que merece y siguen dejando brechas abiertas que duelen a los ojos. Porque quien dice este solar vacío, cerrado y abandonado durante tanto tiempo junto al pájaro jaula, dice el Castillo de San Sebastián para el que nunca tienen ni dinero ni proyecto, o dice la nueva Comisaría que no van a hacer y que encima plantean llevarse de Cádiz a Puerto Real”, ha estallado González, que no olvida que el Gobierno “sólo manda tanquetas para reprimir a los trabajadores y trabajadoras y regatea hasta el hueso las inversiones pendientes con Cádiz”.