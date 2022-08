El Gobierno de Kichi comparte el ahorro energético, pero no contempla por ahora apagar antes fuentes y monumentos

El Ayuntamiento de Cádiz no contempla, al menos de momento, adelantar el apagado de monumentos y fuentes ornamentales a las 22:00 horas, pese a su incondicional apoyo al Real Decreto de Ahorro y Eficiencia Energética aprobado por el Gobierno. El Equipo de Gobierno ha señalado que la nueva normativa no establece ninguna obligatoriedad a este respecto. No obstante, aseguran que las fuentes ornamentales de la ciudad “funcionan con circuito cerrado de agua, se iluminan completamente con tecnología LED y se apagan desde las 23.00 horas”.

“En cuanto a los monumentos, se están estudiando nuevas medidas que se podrían aplicar a partir de septiembre para favorecer el ahorro energético y que convivan con un turismo sostenible y con el comercio local”, han añadido.

El Equipo de Gobierno ha pedido a la Junta de Andalucía “responsabilidad” ante la necesaria transición energética en la que se deben implicar conjuntamente todas las administraciones. En este sentido, tras mostrar su apoyo al Real Decreto aprobado por el Gobierno, ha asegurado no entender la actitud “déspota” de la Junta de Andalucía respecto a las medidas planteadas en el texto normativo, instándole a “superar el pensamiento atrasado y antiguo que viene demostrando el PP en Cádiz oponiéndose a todo tipo de medidas en ese camino imprescindible para el futuro, ya sea la peatonalización de una calle o el apagado de la iluminación nocturna de las playas”.

El Equipo de Gobierno ha recalcado que “se trata de una cuestión de responsabilidad y sentido común en la que vamos tarde, por lo que tenemos que remar todas las administraciones en esa dirección”.

Entre otras medidas, ha aludido al apagado de la iluminación nocturna de las playas que se llevó a cabo “pese la oposición irresponsable, antiecológica y los intentos de boicot del PP”. Al respecto, ha agregado que “el tiempo ha demostrado que esta decisión contribuye al ahorro, evita un impacto a la biodiversidad de las playas y, desde luego, no perjudica al turismo sostenible que estamos fomentando”.

El Equipo de Gobierno ha subrayado su compromiso con el ahorro energético. Un ejemplo de ello es que durante el Estado de Alarma decretado durante la pandemia se procedió al apagado energético de los equipos y aparatos en edificios municipales que no tenían actividad y se suspendieron los consumos eléctricos puramente ornamentales.

Entre las medidas que ya se vienen aplicando, ha citado también la inclusión de criterios de eficiencia energética y ahorro en los contratos para la renovación de luminarias desde Mantenimiento Urbano. Así, ya se está acometiendo la renovación de la luminaria en edificios y alumbrado público con tecnología LED.

Otras acciones ya implantadas son, por ejemplo, la optimización de todos los consumos energéticos y la baja de los contratos sin consumos que ahorrarán a las arcas municipales unos 90.000 euros en los próximos cinco años. También se ha colocado cartelería específica en los edificios municipales con medidas de ahorro y eficiencia energética, reforzada con la formación a personal municipal para el ahorro en el consumo energético. En este mismo sentido, también se han impartido numerosas formaciones y talleres en ahorro en el recibo y eficiencia energética en el hogar dirigidos a la ciudadanía a lo largo de los últimos años.

El Ayuntamiento también apuesta por las energías renovables, habiéndose implantado ya en los edificios municipales con mayor consumo como son la Policía Local, el Espacio de Creación Contemporánea (ECCO) y en complejo deportivo Ciudad de Cádiz. Actualmente, existen estudios previos para ampliar al resto de edificios.

Por su parte, Eléctrica de Cádiz también ha instalado energía renovable fotovoltaica en sus instalaciones y en todas sus subestaciones y está desarrollando varios proyectos renovables en el Mercado Central, el Estadio Nuevo Mirandilla y en conjunto con la Zona Franca. La empresa municipal Aguas de Cádiz también ha implantado instalaciones fotovoltaicas en sus edificios y desarrolla una línea propia de ahorro y eficiencia energética.

Finalmente, ha señalado que esta línea clara del Ayuntamiento se verá reflejada en el mes de septiembre con la culminación del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES) y Plan Local de Medidas frente al Cambio Climático.