Kichi ve con buenos ojos que haya viviendas en Navalips

El alcalde José María González ‘Kichi’ se mostró ayer favorable a que en estos terrenos vayan viviendas: “Los titulares de los suelos, que si no me equivoco son del Gobierno de España de distintos ministerios, podrían aportar por la elaboración de viviendas. Seguramente requerirá una modificación puntual o una revisión, pero habría que revisar el PGOU porque ahí va un equipamiento que no creo yo que vaya a ser construido”.

El alcalde ha deslizado que en este proyecto van de la mano con la Zona Franca de Cádiz que es la que ha propuesto esta solución para los terrenos. Por otra parte, sí se ha mostrado absolutamente contrario a que en los terrenos de Navalips pueda ir una plaza de toros multiusos, como estaba en el plan inicial: “Eso es un desvarío urbanístico de tiempos que ya están pasados, no creo que sea un equipamiento que la ciudad necesite”.

Por su parte, otro que se ha mostrado también favorable a que vayan viviendas en Navalips es el Partido Popular. Su presidente provincial, Bruno García León, asegura que “queremos estar en la solución para uno de los grandes problemas de Cádiz que es la vivienda. Cuando se proponen cosas que son útiles, las aprobamos”.

Bruno García señaló que supone que todas las viviendas se van a concentrar en una parte de la unidad de ejecución y que gracias a la ley Lista aprobada por el Gobierno autonómico se podrán hacer todos los cambios necesarios con una mayor celeridad.

Eso sí, Bruno García León ha pedido que no se olvide el proyecto del centro de espectáculos y que, aunque no sea en la zona de Navalips, se le busque otro emplazamiento alrededor.