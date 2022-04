La Junta tiene pendiente desde junio la descatalogación de la Aduana para su derribo

La Junta de Andalucía aún no ha iniciado el expediente para la descatalogación del edificio de la Aduana, en la plaza de Sevilla, y su exclusión del inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó de forma unánime esta petición en una sesión del pasado mes de junio de 2021. Así se le remitió a la Delegación Territorial de Cultura. Desde entonces, según denuncia el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, "no hemos recibido ninguna comunicación de la administración regional sobre el inicio de este procedimiento administrativo".

Fue en 2009 cuando la Junta, entonces gobernada por el PSOE y enfrentada al Ayuntamiento de Teófila Martínez, apoyó la reivindicación de una plataforma ciudadana que pretendía evitar el derribo de la Aduana, incluido en el Plan Plaza de Sevilla que años antes había aprobado la propia administración regional.

Esta plataforma logró varios miles de firmas de ciudadanos apoyando su propuesta, aceptada por la Junta que protegió el edificio, evitó su derribo y trastocó la urbanización de esta zona tan importante de la ciudad.Años después, la propia Junta socialista asumió el error de aprobar esta protección, y tras negociarlo con el Ayuntamiento y conseguir informes técnicos que destacaban el nulo valor histórico y arquitectónico de la Aduana, aceptó dar marcha atrás para posibilitar el derribo del edificio, construido en la década de los años 50 del pasado siglo.

Sin embargo, y a pesar de que desde hace tres años es el PP el que gobierna en la Junta y que fue este partido el que ha defendido desde el principio la demolición de la Aduana, no ha dado los pasos administrativos para su descatalogación.

La plataforma se ha reactivado para evitar que, finalmente, se ejecute esta obra que obligará a buscar una nueva ubicación para este edificio de la administración central.

Desde el Ayuntamiento, Martín Vila critica el nuevo parón provocado por la Junta. "Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, reactivando el convenio del Plan Plaza de Sevilla que ha permitido activar una operación de gran importancia para la ciudad. Por eso no es comprensible que la Junta ralentice este trámite administrativo, cuando todas las administraciones estamos de acuerdo con su desarrollo. La Junta no es capaz de sacar adelante ni aquello que ha defendido, porque sabe que beneficia al desarrollo de la ciudad, como pasa con todos los proyectos que anuncia y no ejecuta".