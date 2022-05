Juancho Ortiz pide a Kichi que aclare a los gaditanos “para qué sirve el concejal de Personal”

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha pedido al alcalde que aclare a los gaditanos “para qué sirve el concejal de Personal, Demetrio Quirós, que tras años negociando un acuerdo regulador con los distintos sindicatos, y sobre todo después de anunciar y vanagloriarse de un acuerdo con la Policía Local, lo excluyen de una reunión crucial en la que Kichi le dice a todos los funcionarios que vuelvan a la casilla de salida, que no hay acuerdo que valga y que se busquen la vida”.

Juancho Ortiz ha pedido también que se anuncie ya el día en que se va a hacer efectiva la dimisión o el cese de Demetrio Quirós. “Es evidente que no puede seguir de concejal. Si Quirós Santos está de acuerdo en retirar su propuesta de acuerdo, que fue aceptada por los trabajadores, en este caso por los policías, que se vaya, porque un concejal de Personal que no puede garantizar sus compromisos de acuerdo no sirve para nada. Y si no está de acuerdo con retirar esa propuesta y está siendo puenteado por el alcalde y Autonomía Obrera, que lo cesen ya, porque no le queda otra”.

La debilidad de un alcalde preso de sus deudas con Autonomía Obrera

El presidente popular lamentó que “la ciudad tenga que sufrir la debilidad de un alcalde preso de sus deudas con Autonomía Obrera, sindicato del régimen a los que calificaba en el primer mandato como compañeros de camino. Y lo que es lamentable es que ese mismo alcalde no asuma su responsabilidad, ningunee a su concejal de personal, y todo ello para quitarse de en medio y hacer lo que hace siempre: crear bandos, ahora entre los funcionarios”.

El caos como norma

Los populares han señalado que este nuevo capítulo en la gestión de Kichi confirma “el modelo del Equipo de Gobierno para esta ciudad, que es el caos como norma, que es lo que se refleja en el pliego de la Limpieza, el pliego de Transporte, la gestión de la carpa, los fallos continuos en contratación y compra, la pérdida de fondos europeos, el descontrol en el aparcamiento y todo lo que rodea el día a día de Adelante Cádiz”.