Juancho Ortiz: “Antinatura es cómo está la ciudad con la complicidad de los socialistas”

“Yo no voy a perder mucho tiempo en un partido que a nivel nacional pide diálogo con el Partido Popular, aunque sea antinatura, y aquí no quieran hacerlo mientras esta ciudad se hunde, Eso es hipocresía”. El líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, se ha mostrado muy crítico con la portavoz socialista, Mara Rodríguez, que en una entrevista en este periódico negó de manera categórica la posibilidad de una moción de censura contra el alcalde José María González ‘Kichi’ porque entre otras cosas lo calificó como un pacto “antinatura” y porque la forma de trabajar unos y otros son “antagónicas”.

Ortiz asegura que con esa inacción del PSOE “en 2023 tendrá que explicar “por qué se ha hundido la ciudad. Dicen en prensa que todo está fatal y no hacen nada. Antinatura es como está la ciudad con la complicidad de los socialistas”.

El popular dice que Mara Rodríguez “no tiene legitimidad para criticar lo mal que se encuentra la ciudad” y le recuerda que la liberación económica “que pactó con Kichi es la responsable”.

Ortiz siguió con su discurso muy crítico con los socialistas de la capital cuando añadió que “los gaditanos no merecemos esto. La ciudad está deteriorándose cada día más y yo no me voy a callar”.

El líder del Partido Popular en el Ayuntamiento piensa que “los gaditanos tenemos derecho a la vivienda, a una ciudad limpia, a actividades culturales variadas... El problema es que los jóvenes no conocen hoy la ciudad que dejó el PSOE en el año 1995. Si conocieran cómo la cogimos y cómo la dejamos, se asombrarían.

Los socialistas, para empezar, no querían ni el soterramiento, ni la avenida ni el puente y barrios como Guillén Moreno y el Cerro del Moro vivían con una vía del tren al lado”.

El que fuera candidato a la Alcaldía el pasado año afirma que “la diferencia está en que ellos priman la ideología y nosotros el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo de Cádiz. La izquierda gobierna sólo para los suyos y no para todos”.

Por último, Juancho Ortiz recuerda que “cuando gobernamos trabajamos como mulas mientras que Mara Rodríguez está dando cobijo a Kichi, que no trabaja”.