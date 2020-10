Más información Juan Bartual Pastor, Premio Medicina Gaditana 2020

El otorrinolaringólogo Juan Bartual Pastor ha sido reconocido con el Premio Medicina Gaditana 2020, que concede el Colegio de Médicos de Cádiz, algo que para este facultativo ha supuesto "una alegría en esta época tan triste que estamos viviendo por el coronavirus".

En una conversación telefónica con este periódico, Juan Bartual afirma que este premio es "una alegría muy grande" porque aunque él no es gaditano (nació en Valencia), lleva 53 años en Cádiz "y me he convertido en un gaditano de adopción, además, tengo mucha vinculación con la sociedad gaditana por muchas razones".

Destaca que este reconocimiento es especialmente apreciado porque "me llega cuando ya no estoy activo y me encuentro en el ocaso de mi vida".

A pesar de esta alegría, reconoce un punto de tristeza al no poder compartir este momento con su familia, ya que la mitad de sus hijos, un nieto y un yerno son médicos y ejercen su profesión en distintas provincias de España, por lo que "no pueden compartir la alegría conmigo, ya que no pueden desplazarse por el covid".