El abogado isleño José Adolfo Baturone presenta su candidatura a decano del Colegio de Abogados de Cádiz

El abogado de San Fernando José Adolfo Baturone Jerez concurrirá a las elecciones a decano del Colegio de Abogados de Cádiz. Baturone, que ejerce la abogacía desde 1987, encabezará una candidatura integradora con la que busca ganar los comicios convocados para el próximo 25 de noviembre.

El conocido letrado isleño ha ocupado diferentes cargos en el seno de la institución colegial en los anteriores mandatos. Estos años de experiencia lo hacen buen conocedor del Colegio, sus obligaciones y su funcionamiento. En la última Junta de Gobierno ha ejercido de bibliotecario, un papel destacado con la creación de una de las mejores bibliotecas digitales especializadas en Derecho de España, a la que pueden acceder las personas colegiadas desde sus respectivos despachos.

Baturone, que ocupó por primera vez el cargo de Diputado Noveno de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Cádiz en el año 1998, ha elaborado un ambicioso proyecto de modernización de la gestión colegial que dará a conocer en los próximos días, junto con el equipo que formará parte de la lista y optará a desempeñar el resto de cargos propios de la Junta Directiva.

El próximo 4 de noviembre finaliza el plazo para presentar las candidaturas y no será hasta entonces cuando comience la campaña. El Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, fundado en 1790, es la institución que representa a casi 3.000 letrados (ejercientes y no ejercientes) de toda la provincia, excepto a los de Jerez que tienen un Colegio de Abogados propio. El actual decano, Pascual Valiente Aparicio, ya ha comunicado que no optará a la reelección.