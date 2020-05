Ideas para regalar en Cádiz en el Día de la Madre del confinamiento

El Día de la Madre nos llega este año en una circunstancia absolutamente excepcional. A pesar de que muy lentamente se va produciendo la desescalada, ésta no ha llegado aún a la inmensa mayoría de los comercios. Para los que hayan sido más previsores, habrán podido hacer su pedido por Internet por muchas de las plataformas, pero a los que se les haya echado el tiempo encima, aquí tienen algunas sugerencias.

1-Dibujos y manualidades

Este apartado va dedicado sobre todo a los más pequeños. Desde hace algún tiempo en los colegios se dejaron de hacer las tradicionales manualidades del Día de la Madre o el Padre por los cambios que se ha producido en la familia tradicional, pero este año es un fantástico momento para que los más pequeños tiren de creatividad para sorprender a sus madres. No hay nada mejor que algo personalizado y hecho con amor. Se puede hacer desde el clásico dibujo, a tarjetas dedicatorias manuales o algo más sofisticado como ramos de flores con papel. En youtube hay un vídeo titulado "14 ideas increibles para el Día de la Madre" que puede ayudar para darle una gran sorpresa ese día.

2-Libros

Es un clásico y es una de las opciones de las más usadas en cada Día de la Madre. Las librerías se encuentran cerradas por el estado de alarma pero siempre hay opciones en los quioscos de prensa o incluso en estancos. En grandes superficies como el Hipercor o Carrefour tienen secciones de librería al alcance de cualquiera para un regalo perfecto para este año ahora que podemos tener más tiempo para la lectura. En un mundo tecnológico como este, también está la posibilidad de comprar de manera digital para los ebooks o tablets. Entre los más vendidos están ahora 'La madre de Frankenstein', de Almudena Grandes; 'Y Julia retó a los dioses', de Santiago Posterguillo; y 'A corazón abierto', de Elvira Lindo.

3-Desayuno en casa

Aquí podemos echar mano de las dos modalidades. O bien tirar la casa por la ventana y hacer acopio de manjares para que los hijos preparen un buen desayuno para llevarle a la cama a su madre y tenga un buen despertar dulce o hacerlo con las compañías que sirven comida a domicilio o las que están especializadas en este tipo de sorpresas. En esta segunda, por ejemplo, en la web regalooriginal.com se pueden encontrar los distintos tipos que hay para que lleguen de manera puntual a la hora que se pida el domingo. Además, se puede acompañar con alguna taza personalizada con la imagen de la familia o de los hijos.

4-Una buena cena

Las tiendas de alimentación y los supermercados se encuentran abiertos, por lo que puede ser un buen momento para darle un homenaje gastronómico y hacerles llegar, si no vives ya con ella, algunos productos de categoría. Desde el Club del Gourmet de El Corte Inglés o cualquier ultramarino de barrio, se puede encontrar un buen jamón, caña de lomo o un queso de la tierra acompañado de un vino. Está también la opción del marisco, que se puede comprar ya listo para consumir en un cocedero o para prepararlo en casa en el Mercado de Abastos por ejemplo. Si quieres darle un punto más sofisticado y moderno puedes tirar de comida japo con las especialidades de Gadisushi, por ejemplo. Si no está por la labor de salir de casa, piense cuál es el plato que le gusta más y buscar a través de las plataformas como Just eat, Glovo o Uber y hacer un pedido a domicilio.

5-Flores

Al igual que los libros, es una de las opciones para los que no quieren aventuras ni sorpresas. Las floristerías no se encuentran tampoco abiertas, pero se pueden llevar flores al domicilio que se quiera a través de la página web de Interflora o las propias de las que haya en su ciudad. Eso sí, apresúrese porque los pedidos son ingentes para ese día.

6-Vídeo sorpresa

Insistimos en que lo personalizado siempre tiene un punto de complicidad con la persona que recibe el regalo. Esta es una buena oportunidad para aquellos que no pueden visitar a sus madres debido al confinamiento. Basta con hacer acopio de fotos familiares, ponerlas en una de tantas aplicaciones de edición de vídeos que funcionan casi solos, ponerles una música de fondo y magia, las lágrimas estará aseguradas porque será una manera de acercar a la madre con el hijo o la hija.

7-Bombones, dulces y tartas

Si en algo nos hemos destacado en el confinamiento es por no cuidar la línea. Por un día más que lo hagamos tampoco va a ocurrir nada. Hay una posibilidad personalizada que es muy curiosa. En la Pastelería Jesús de Jerez se puede encargar una tarta y que en la parte superior de la misma vaya puesta el dibujo que haya hecho el hijo. En este establecimiento se elabora y se hace llegar a domicilio. Se pueden pedir hasta el mismo día antes. Otra cosa es hacerlo directamente yendo a una pastelería y encargar un buen surtido o hacer una tarta en casa que a los niños seguro que le gusta. El problema es que al estar todos confinados, desaparece el factor sorpresa. Si alguien echa de menos los helados, Los Italianos ha comenzado a servir a domicilio y puede resultar como colofón a una buena comida.

8-Música

La música también puede ser personalizada porque todos tenemos canciones que nos trasladan a momentos de nuestra vida. Con las grandes plataformas de compra de música, como iTunes o Google Play, por citar a las dos mayoritarias, se puede hacer una selección de canciones y composiciones que tengan un significado especial para tu madre o de algún artista por el que sienta predilección. Sólo hay que comprarla, descargarla y compartirla con ella.

9-Una videollamada con todos los hermanos

Este es un regalo sin coste alguno pero habría que prepararla un poco. En un momento complicado como este, es ideal para aquellas familias que tienen a hermanos desperdigados por muchos puntos y que ahora mismo casi no tienen posibilidad de verse. La idea es que a través de las múltiples posibilidades de hacer llamadas o conexiones entre varias personas a la vez y que cada uno de vosotros le digáis a vuestra madre lo que la queréis y, además, lo que significa en vuestra vida. Quizás nunca hasta ahora habíamos echado tanto en falta a nuestros mayores y lo que significa no tener contacto físico con ellos y seguro que hay muchos "te quiero" que no pronunciamos en el día a día y esta es una buena oportunidad. A veces no hace falta gastar dinero para hacer un buen regalo.

10-Regalos online

Estamos a pocas horas de que llegue el Día de la Madre y vamos a contrarreloj. Aquí el abanico es enorme pero se arriesga a que no le llegue. hay otras opciones, como la que ofrece El Corte Inglés, que ha reforzado el servicio para este importante día. Se puede comprar en la web y utilizar la modalidad de recogida en el mismo centro comercial. Ahí ya puede entrar en todo lo que se le ocurra, desde una joya, ropa, complementos, perfumes o algo tecnológico.