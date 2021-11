Huelga metal: El PSOE de Cádiz le contesta a Kichi: "Quien debe dimitir son los que piden fuego y alentan conflictos"

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, José Ramón Ortega, ha respondido al alcalde de Cádiz, por sus ataques al subdelegado del Gobierno, José Pacheco. “Quienes deben dimitir, son los irresponsables que como él piden fuego y alimentan conflictos, yendo de polémica en polémica para vivir de la confrontación, porque no es capaz de solucionar nunca nada", ha manifestado en un comunicado recordando que "ahí están las informadoras turísticas que prestan servicio al Ayuntamiento o la policía local, trabajadoras y trabajadores que sufren la intransigencia y la incapacidad de un alcalde que sólo coge el megáfono para cuestiones que no le toca gestionar para así desviar la atención.”

El PSOE gaditano ha manifestado que “las trayectorias del alcalde de Cádiz y del subdelegado del Gobierno son de sobra conocidas. Del primero se conocen sus proclamas estilo la próxima visita será con dinamita, sus promesas incumplidas y la búsqueda de polémicas con las que desviar la atención de sus incumplimientos. Mientras que el Subdelegado es conocido por su talante dialogante y de mano tendida a todos los colectivos y reivindicaciones que se dirigen a él. Y nuestra sociedad necesita de quienes fomentan el diálogo y buscan soluciones, en lugar de a quienes fomentan el conflicto y se dedican a crear problemas.” continuaba el secretario de Organización.

"Quiere conseguir notoriedad utilizando a la gente, tensionándola y justificando el conflicto entre trabajadores, porque trabajadores y trabajadoras son los manifestantes que ejercen justamente su derecho a huelga y que no querrían tener que estar así perdiendo dinero y ocasionando molestias al resto de la población, como también son trabajadores los policías nacionales que no querrían tener que estar expuestos a botellazos y pedradas. Hay que estar con los trabajadores aconsejándoles bien, calmando los ánimos y no animándolos a meter fuego con el objetivo de conseguir él unas horas de televisión.

Según el también diputado nacional, “la tensión y las imágenes de hoy en la huelga del metal deben ser de preocupación para todos, porque esa no es la imagen que necesita Cádiz. Porque lo que todos debemos querer es que cuanto antes haya acuerdo y que se consiga un convenio justo y estas imágenes son todo lo contrario. Igual que el gobierno de España se ha esforzado por ayudar y preservar a las empresas y el empleo, la patronal debe hacer todos los esfuerzos para que haya redistribución de riqueza y que la clase trabajadora no pierda poder adquisitivo, mientras que los responsables políticos deben poner calma y alentar al acuerdo, porque cuanto antes se consiga mejor para todos”, finalizaba Ortega.

Para el socialista, "sin un alcalde pirómano, posiblemente no se necesitarían antidisturbios. De hecho, en Algeciras una manifestación más numerosa que la de Cádiz y con las mismas indicaciones policiales, fue todo un éxito y finalizó sin incidentes”.