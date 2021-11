Kichi pide la dimisión del subdelegado del Gobierno por las "desproporcionadas" cargas policiales

El alcalde de Cádiz, José María González, ha condenado a la vez que lamentado las “inaceptables” actuaciones policiales en la huelga indefinida del metal en la Bahía de Cádiz, tildando de “desproporcionadas” las cargas durante la manifestación de esta jornada. Por este motivo, el primer edil ha pedido la dimisión del subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, como máximo responsable en la provincia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

González ha resaltado que la multitudinaria protesta, a la que ha asistido, estaba integrada “por menores, adolescentes y familias defendiendo su puesto de trabajo y unas condiciones dignas. En ningún caso son delincuentes, sino personas que reivindican un presente y un futuro para la Bahía gaditana”. Es por ello que critica que la policía haya realizado cargas contra los manifestantes, y también en barrios como los de Loreto, Segunda Aguada o Cerro del Moro, en las inmediaciones de centros educativos y de salud y sin que allí hubiera concentraciones de trabajadores del metal. Así se lo ha trasladado al subdelegado del Gobierno en Cádiz, con quien ha hablado telefónicamente.

“No entiendo la desproporcionalidad de la actuación policial en una manifestación pacífica como esta, y así se lo he transmitido al subdelegado del Gobierno, que no debería haber permitido que pasase algo así”. Es por ello que el alcalde lo ha responsabilizado de lo ocurrido. “Lo hago absolutamente responsable de lo que ha pasado, por lo que pedimos su dimisión, y también vamos a pedir explicaciones al ministro Marlaska por la desproporción tan desacertada e inapropiada del uso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Por último, el alcalde ha subrayado que en Cádiz “no necesitamos tanquetas ni necesitamos antidisturbios, sino planes de reindustrialización e inspectores de trabajo que hagan cumplir convenio”. “Estamos escandalizados por la brutalidad utilizada para reprimir una huelga pacífica. No es lógico que en los barrios obreros de esta ciudad hayan entrado los antidisturbios dando pelotazos”. Al hilo, ha lamentado que hayan aparecido pelotas de goma en el patio de una escuela infantil y que algunos adolescentes hayan recibido pelotazos.