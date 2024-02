Su equipo junto a otros Hospitales Pascual realiza ensayos clínicos pioneros en España para la recuperación de sus pacientes

¿Cuál es la labor exacta a la que se dedica la medicina interna?

–En la medicina interna valoramos todas las especialidades médicas sin perder de vista ninguna de ellas. Porque realmente, para quien no lo sepa, la medicina interna es como la base de la medicina o la que más soporta a muchas otras especialidades. La medicina interna sería la base de todo.

–A nivel de medicina interna, en este Hospital ¿Podríamos hablar de algún hito o a labor que se haga que nos distinga de otros hospitales?

–Pues, junto con el Hospital Pascual de Sanlúcar, llevamos casi 12 años ofreciendo también la posibilidad de ensayos clínicos en la población.

Hoy en día escogemos nosotros los ensayos buscando el beneficio que podemos dar los pacientes de la sierra.

Grupo Pascual “Nuestros hospitales potencian la posibilidad de llevar a cabo ensayos clínicos pioneros en España”

–¿Qué tipo de ensayos clínicos se realizan?

–Estamos especializados en área cardiovascular y en área de obesidad.

–¿Cuál es el beneficio de tener este tipo de ensayos clínicos en el hospital?

–Con el uso de estos ensayos nos adelantamos varios años a lo que va a venir al mercado. Estamos en una ruta de innovación y es un hospital innovador con respecto al resto de hospitales a nivel de ensayos clínicos.

En principio los ensayos clínicos se ofrecen a pacientes que con los métodos convencionales no conseguimos estabilizarlos o bien, porque sabemos que el nuevo medicamento le va a dar muchos beneficios. A partir de el comienzo del ensayo clínico, realizamos un seguimiento muy continuado del paciente con muchas consultas muy controlado al paciente y bueno yo pienso que actualmente quizás sea la forma más segura de poner una medicación porque estamos seguros de que al paciente le va a sentar bien que eso no ocurre, normalmente jugamos con probabilidades, vas a poner una aspirina y puede ser que le sientes bien al paciente o no.

Lo importante de esto es cuando un fármaco se está desarrollando con innovación farmacológica que superaba lo anterior, siempre es más eficaz que los anteriores.

De esta forma, nos adelantamos al futuro dando el mejor tratamiento que vendrá a nuestros pacientes.

Además, son fármacos que se ponen con muchísima seguridad ya que evaluamos al paciente de una forma muy global. Antes de meter un paciente en un ensayo clínico tiene que pasar una serie de pruebas y eso. Son fármacos que están casi casi a punto de salir al mercado y por lo tanto le estamos dando la oportunidad al paciente de mejorar su tratamiento.

Ensayos clínicos “Implementan la medicina del futuro, lo cual nos diferencia de otros grupos hospitalarios”

–¿Podríamos decir entonces que el hospital Pascual de Villamartín está trayendo a sus pacientes la medicina del futuro?

–Exacto, el Grupo Pascual potencia la posibilidad de que tengamos ensayos clínicos en los hospitales y eso es implementar medicina del futuro, lo cual nos diferencia de otros grupos hospitalarios.

–¿Qué nos diría que es lo más bonito, más vocacional o motivacional de su trabajo?

–Poder tratar a la gente como si fuera yo. Es decir, yo me trataría a mi mismo de la mejor forma posible, pues así es como tratamos en este Hospital a nuestros pacientes.

Todos los médicos tenemos que intentar empatizar lo más imposible con los pacientes. Esa debería ser la visión general de todos los que aplicamos la medicina.